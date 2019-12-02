超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



被金莎迷列為收藏清單的「金莎聖誕水晶球」今年再度強勢來襲，7-ELEVEN看好商機，12月4日至31日，凡購買金莎3粒包裝滿5件，即可免費將金莎水晶球帶回家，消息一出令粉絲瘋狂，詢問電話爆表。

限定版「金莎聖誕水晶球」今年提供2款選擇，包括「金莎經典耶誕糜鹿雪景」和「愛‧Sharing年度城市拉斯維加斯」，其中以「愛．sharing年度城市拉斯維加斯」最為吸睛，手動搖晃水晶球，如雪花般金色亮片充斥空氣中，搭配金莎堆疊起聖誕樹，綴以時尚鐵塔和摩天輪妝點，充滿時尚氛圍。

歡慶 Hello Kitty 45歲生日，小7推出多款超萌限定品項，12月4日起全台門市現貨販售。「巧趣多Hello Kitty派對巧克力糖」外盒以三麗鷗派對為靈感設計，內含片裝巧克力，兼具小物收納功能；而「HK日式煎捲禮盒（巧克力）」內含黑巧克力、特調香鬆、香脆杏仁角等，多種享受一次滿足。上班族必備「三麗鷗限定版手機識別證掛繩」，吊繩採粉紅、粉藍雙色，12月4日起購買Extra脆皮魔立方口香糖（薄荷口味/草莓口味），即贈三麗鷗識別證帶乙個。