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英國百年茶品牌Whittard創立130周年 新推出Discovery系列茶罐

2019-12-02 16:25聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/文 Whittard提供。
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以尋找世界上最好的茶葉為核心

起源於1886年的英國百年茶品牌Whittard，由創始人Walter Whittard在倫敦創立了第一家專門店，秉持著初衷：只買最好的，就此展開Whittard的百年歷史，一路貫徹信念至今。

圖/文 Whittard提供。
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2019年1月10日台灣於微風南山1樓盛大開幕，為海外第一家專賣店。位於精品樓層的1樓，此專賣店將以乾貨為主，包括散茶、茶包、即溶茶巧克力粉、茶具與杯具。更設置英國百年傳統 W Wall牆面，大大的字母W裝置於牆面，顧客可直接於此選購散茶，店員會將散茶取出並在顧客面前包裝，讓茶香與百年傳統結合，成了店內最賞心悅目的風景一隅。

作為一個百年品牌，Whittard開創了一個前所未有、百分之百正統英國文化茶葉品牌，在這個雄厚的傳統基礎上，創造高品質的美味口感，並且創新研發各式英式調和茶，推出了不同凡響的系列，包括: 經典的調和茶，創新調配風味茶以及來自全球各地的精選單品茶。在一個多世紀以來，Whittard一直以尋找世界上最好的茶葉為核心。

圖/文 Whittard提供。
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Whittard將各式茶種，以數字編成，每一個數字代表著一種Whittard的茶種，每一個數字皆訴說茶的獨特個性和故事。調茶師探索世界各地找尋符合Whittard茶品美學準則的茶葉，Whittard致力於提供一個飲茶的旅程，從一片茶葉開始展開，到你喝下那一口的喜悅。

圖/文 Whittard提供。
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Discovery系列茶罐 歡慶品牌創立130周年

12號-英式玫瑰風味紅茶

英倫玫瑰在情人節花束中，是玫瑰花的經典花束，期待大家喝下浪漫滿溢的好滋味。嚴選紅茶混合錫蘭紅茶為主，以玫瑰花的薰香入味，引領出茶香中帶有天然淡淡玫瑰花香，是一份很適合送給愛人的特別禮物。

33號-伯爵茶

伯爵茶是英國首相查爾斯格雷(1764-1845)所命名的，1833年在他執政時期，英國廢除奴隸制，故以33號作為紀念這歷史時刻。使用來自印度及肯亞的紅茶作為基底，同時加入佛手柑、矢車菊花瓣及橘子皮豐富香氣。

英式傳統喝法為，加上一片檸檬昇華伯爵茶的香氣和滋味。

1號-英式早餐茶

Whittard最暢銷的茶款，為經典混紡紅茶，傳統上是在早餐時搭配牛奶一起享用。採摘自爪哇西部的茶園，那是一個很適合優質茶葉成長的地方，此款茶在2014年獲得Great Taste Award的榮耀。

7號-芒果佛手柑綠茶盛宴

這款茶定調為7號，源於這和諧的口味是由7種不同成份所調配而成的。Whittard 的獨家調配，以焙茶為基底，混合芒果、佛手柑及奎冬茄香氣，加上菊花瓣增添色彩，這是品牌最暢銷的綠茶，除了熱茶外，在夏天也很適合製做冰茶和冷泡茶。

圖/文 Whittard提供。
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除了實體門市，Whittard同步於有.設計uDesign線上獨家販售，推出Whittard聖誕限定系列新品，極具質感的聖誕限定設計罐，無論作為收納或擺飾都相當推薦。

茶葉品牌英國

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