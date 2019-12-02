親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

高以翔回家了！陳偉霆目睹憾事沈默多天首發文

搶攻耶誕商機 台隆首賣日本熱夯美容滾輪、羽生音樂盒

2019-12-02 13:06經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

時序進入12月，耶誕氛圍愈來愈濃。日本雜貨通路台隆手創館自即日起推出多款耶誕禮物發燒夯品，其中包括實體獨家上市的「ReFa限定紅心版美容滾輪」。此外，台隆手創館還將於SOGO復興店限定販售被暱稱為「羽生王子」的日本花式滑冰國手「羽生結弦」親自監製的羽生專屬音樂盒系列。

同時，台隆手創館還將推出眾多耶誕專屬優惠，包括大容量加兩用設計的「HANDS經典帆布托特包」作為消費兌換禮，自12月12日至2020年1月5日當日消費滿2,500元出示手機卡號/會員卡，即可兌換一個，或扣除會員點數20點＋消費1000元也可兌換一個帆布托特包。

此外，台隆手創館自即日起至12月31日還推出針對VIP會員的年終超值回饋，扣會員點數150點即可換50元購物金。同時，扣會員點數還可享多款面膜、護唇膏、漂白去漬筆、牙刷、定型液等商品的換購優惠，而電子會員則還有獨享的抽獎禮。

台隆手創館指出，「ReFa限定紅心版美容滾輪」是十周年限量版，有著絕美的漸層紅，更具奢華感。此外，瞄準耶誕送禮商機，此次台隆手創館還獨家引進海外正版授權，由羽生結弦親自監製的「珠寶音樂盒」與「水晶音樂盒」共四款，將首先於台隆手創館SOGO復興店限定販售。

「ReFa限定紅心版美容滾輪」是十周年限量版，有著絕美的漸層紅，更具奢華感。 圖...
「ReFa限定紅心版美容滾輪」是十周年限量版，有著絕美的漸層紅，更具奢華感。 圖／台隆提供
分享
羽生結弦30音水晶音樂盒。 圖／台隆提供
羽生結弦30音水晶音樂盒。 圖／台隆提供
分享
台隆耶誕消費禮-HANDS經典帆布托特包。 圖／台隆提供
台隆耶誕消費禮-HANDS經典帆布托特包。 圖／台隆提供
分享

SOGO發燒護唇

相關新聞

日觀光客最愛！台設計師改造潮味茄芷袋 網友喊快量產

2019-12-02 14:27

珍煮丹再跨界！超狂「黑糖珍奶甜筒」12月4日全家獨賣

2019-12-02 14:24

現烤香蔥野菇、辛香咖哩 好丘「香烤貝果」溫暖上市

2019-12-02 14:04

粉紅耶誕樹配復古珠釦包 MJ讓台北空氣變甜了！

2019-12-02 13:43

超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37

超夯「光劍雨傘」在家也能變身黑武士！小7X星際大戰聯名商品12月4日搶先上市

2019-12-02 12:53

霧面控終於等到了！Gucci全新唇膏32色澎派上市

2019-12-02 12:48

U值媒／名列於京都五山，嫣紅醉人的紅葉

2019-12-02 12:38

U值媒／融入台灣魂的法式甜點，即將熄燈！你吃過了嗎？

2019-12-02 12:23

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12

DIOR聯名Stüssy成真！共同打造2020早秋男裝系列

2019-12-02 10:42

從金曲到金馬設計師 羅申駿不忘初心 持續發問

2019-12-02 00:11

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59

香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭

2019-12-01 14:33

變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流

2019-12-01 14:28

女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口

2019-12-01 13:48

五星彌月禮盒 分享曬娃喜悅首選

2019-12-01 13:06

晶宴前進新竹 御豐館讓你品嘗幸福

2019-12-01 13:05

煩惱年菜吃啥？ 老爺來相助

2019-12-01 13:04

蒙娜麗莎在嘉義 故宮南院奇幻嘉年華推出VR創作

2019-12-01 12:22

讓雙頰染上銀河！香奈兒山茶花絹絲亮采盤 一抹飄仙氣

2019-12-01 11:28

星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會

2019-12-01 10:04

夢幻耶誕禮 Tiffany120公分倒數日曆 De Beers鑽石More than...

2019-12-01 00:25

麗晶耶誕周 50多家精品…獨家組合開賣

2019-12-01 00:13

香氛蠟燭 耶誕擺設更溫馨

2019-12-01 00:12

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18

中信新銳美術獎有洋蔥！兒子幫數學老師爸爸圓藝術夢

2019-11-30 21:54

全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了

2019-11-30 21:37

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-11-30 20:55

Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽

2019-11-30 19:08

趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質

2019-11-30 18:18

「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春

2019-11-30 17:14

獨得萬元禮券！京華城「最後抽獎」得獎者樂：買衣服

2019-11-30 15:13
看更多

熱門文章

首波冷氣團報到！一張圖了解雨怎麼下、哪天最冷？

2019-12-01 20:30

做完大腸鏡沒多久仍罹癌？關鍵在這三個指標

2019-12-01 17:12

20歲水果攤商站著削甘蔗 誤砍命根子慘「自宮」

2019-12-02 10:20

如果不想洗腎 醫師說這個動作一定要做

2019-12-01 21:00

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

冷氣團南下！ 吳德榮：北台愈晚愈冷 明晨氣溫降至最低

2019-12-02 07:15

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

厚外套出動！2日愈晚愈冷 周四周五可望迎初雪

2019-12-01 21:45

好市多汐止店明推「停車新制」 網友點名2分店快跟進

2019-12-01 17:01

氣溫溜滑梯 今天晚上至明晨探10度

2019-12-02 00:15

台南昨天西邊雲牆天氣異象 原因大家都猜錯了

2019-12-02 08:22

晚期肝癌治療近11年突破 台灣主持研究震撼國際

2019-12-01 22:44

向上帝借時間 當代傑出指揮家楊頌斯辭世

2019-12-01 19:24

車輪胎是否該換？監理站：車胎上的「痣」是觀察指標

2019-12-02 12:40

最後一人遣返離台 鐘點看護移工政策宣告失敗

2019-12-01 23:41

無尾熊媽媽緊抱親兒以身擋火 康復快將重返自然

2019-12-01 21:19

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

入冬首波冷氣團深夜報到 氣溫遽降

2019-12-01 18:55

降低死亡率 學者籲「逆向車流」走路

2019-12-01 23:54

每日星座運勢／牡羊替人著想與奉獻　易有好運降臨

2019-12-02 00:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達

2019-12-02 07:50

北市明晨低溫恐僅13度！ 彭啟明：本周有機會高山初雪

2019-12-02 07:42

哪裡怪怪的？父帶2幼女上女廁 母在旁滑手機「不行嗎？」

2019-12-02 13:17

健保擬提高給付 助長輩拔除「象鼻」

2019-12-02 00:19

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59

「鐘點看護移工」計畫 6年終告失敗

2019-12-02 00:25

「逆向走」入法？交部：先宣導看見和被看見

2019-12-01 23:57

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

冬天做糞便潛血檢查 正是好時機

2019-12-01 17:35

東北季風搗蛋 2日午後及3日全天台東往返綠島客輪停開

2019-12-01 20:03

農業移工最快年底報到 季節性缺工挑戰調度機制

2019-12-02 02:19

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

【她們的世界】陳姵穎／楊沛瀠──育兒長河上，為媽媽們擺渡

2019-12-02 06:00

今晚至明晨超冷！北台灣低溫下探11度 局部短暫雨

2019-12-02 11:13

繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49

入冬首波冷氣團發威！最凍下探12度 高山可望迎初雪

2019-12-02 09:32

保育有成 台南水雉大調查數量創新高

2019-12-01 17:05

阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12

超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37

洗頭小妹怨薪水低卻手拿iPhone 11 Pro BMW男發文感慨反被酸

2019-12-02 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top