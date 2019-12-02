搶攻耶誕商機 台隆首賣日本熱夯美容滾輪、羽生音樂盒

2019-12-02 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



時序進入12月，耶誕氛圍愈來愈濃。日本雜貨通路台隆手創館自即日起推出多款耶誕禮物發燒夯品，其中包括實體獨家上市的「ReFa限定紅心版美容滾輪」。此外，台隆手創館還將於SOGO復興店限定販售被暱稱為「羽生王子」的日本花式滑冰國手「羽生結弦」親自監製的羽生專屬音樂盒系列。

同時，台隆手創館還將推出眾多耶誕專屬優惠，包括大容量加兩用設計的「HANDS經典帆布托特包」作為消費兌換禮，自12月12日至2020年1月5日當日消費滿2,500元出示手機卡號/會員卡，即可兌換一個，或扣除會員點數20點＋消費1000元也可兌換一個帆布托特包。

此外，台隆手創館自即日起至12月31日還推出針對VIP會員的年終超值回饋，扣會員點數150點即可換50元購物金。同時，扣會員點數還可享多款面膜、護唇膏、漂白去漬筆、牙刷、定型液等商品的換購優惠，而電子會員則還有獨享的抽獎禮。