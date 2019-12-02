超夯「光劍雨傘」在家也能變身黑武士！小7X星際大戰聯名商品12/4搶先上市

2019-12-02 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



星際迷注意啦！電影《STAR WARS :天行者的崛起》即將迎來最終章，自1977年首部星際系列電影推出以來，陪伴粉絲走過40餘年時光。7-ELEVEN看好商機，12月4日下午15時開放預購「星際大戰系列精品加價購」活動，以黑武士、帝國風暴兵等經典角色為主題，打造多款實用周邊，吸引粉絲手刀搶購。

其中最吸睛非「限量第三代光劍大直傘」莫屬，將日常雨傘化身電影武器光劍，傘面以黑色為主色調，搭配紅、藍雙色設計低調且奢華，傘骨內建LED燈可任意切換紅、藍、綠三種發光模式，超炫設計讓粉絲直呼太驚喜了！另款「星際大戰系列21吋登機行李箱」貼心提供嵌入式TSA國際海關密碼鎖，搭配擴充式拉鍊設計，原價3,999元，享6點加1699元超值加價購優惠。

回饋消費者，12月4日上午11時起，持OPEN POINT APP到小7門市，享3,000點OPEN POINT點數兌換「星際大戰馬克杯」399元加價購兌換券，特製馬克杯提供3款選擇，包括黑武士款、R2D2款及風暴兵款，限量3,000組。