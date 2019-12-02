霧面控終於等到了！Gucci全新唇膏32色澎派上市

2019-12-02 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



喜歡霧面唇膏的人注意，Gucci唇膏系列終於推出擁有許多愛好者的「霧面」質地新品了！繼之前Rouge à Lèvres Satin絲緞唇膏、Rouge à Lèvres Voile薄紗唇膏、Baume à Lèvres潤唇膏以及限量版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃唇膏後，全新的Rouge à Lèvres Mat絨霧唇膏就在今日(12/2)正式開賣。

Rouge à Lèvres Mat絨霧唇膏以透明的凝膠質柔軟蠟質做基底，打造出濃烈、生動的色調，具有絲絨般的質感，不但好上色而且潤澤不乾燥。包裝承襲Gucci華麗炫目的風格，以金色管身搭配細細的螺紋槽，簡約奢華。全系列共32色，網羅裸色到橙色、粉紅、紅色、紫色甚至是綠色，一應具全，當然創意總監Alessandro Michele精選的「米開理紅」Goldie Red也依然是主打色調之一。其他像是帶點莓果調的顏色也非常適合亞洲人使用。

而這次的廣告依然不走主流美妝產品廣告的路線，除了延續Gucci向來擁抱多元種族、年齡、性別等限制的設計與穿搭理念，由兩位不同年齡的女模擔任主角之外，還刻意呈現口紅留在茶杯上的樣子，也像在諷刺要求完美的過時標準。