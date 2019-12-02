foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



雖然走在市區隨處都有咖啡店，但隨著美食外送潮流興起，現在連喝杯咖啡都不用走出門！foodpanda與Uber Eats今日宣布與星巴克攜手推出外送服務，首頗推出「免費升級」、「滿額折抵」優惠，讓大家週一上班不Blue。

foodpanda表示，飲料類店家為平台上最受歡迎類別的第二名，其中咖啡類訂單量更是扶搖直上，尤其早餐及下午茶時段為訂購高峰，與去年同期相比，訂單量成長近百倍。即日起除了推出咖啡祭典回饋活動，包括星巴克、路易莎及cama輪番推出優惠之外，為慶祝星巴克新上線，即日起至12月22日，點購任一飲品即享免費升級優惠（大杯飲品升級為特大杯）；即日起至12月29日，輸入折扣碼「STAR50」，更享餐點金額滿299元折50元。

目前星巴克於foodpanda推出外送服務的門市共50家，包含焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等，總計超過50個的常態熱銷品項都可線上點單。

而Uber Eats最近除了推出每月只要月費120元，即可享每筆訂單金額滿199元免外送費、2020年1月31日前每筆訂單再享85折的優惠之外，今日也同步上線星巴克外送服務，首波上線50間星巴克門市，在台北、新北、桃園、基隆、新竹、台中、彰化、台南、高雄等九大城市的民眾都能在Uber Eats平台點到咖啡或輕食甜點等超過50種不同的星巴克經典美味。