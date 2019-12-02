阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



用奢華旅行來迎接新的一年，阿聯酋航空即日起推出買機票送住宿與簽證優惠，像是經濟艙票價2萬元有找，包含羅夫公園酒店或健康城羅弗酒店2晚住宿；商務艙8萬元有找、頭等艙15.89萬元起，再送天際地標酒店或杜拜購物中心地標飯店2晚住宿。同時有10公斤行李托運及30天免費簽證。

杜拜曾被《孤獨星球》票選為2020年最值得拜訪的10座城市之一，除了獨特的沙漠景致外，全球最高天際線，杜拜購物中心、哈利法塔、朱美拉棕櫚島等多個景點，還可以玩最新的貝都因體驗，在嚮導的帶領下騎駱駝穿越沙漠，學習當地人狩獵及生活方式。

為了吸引旅客前往，阿聯酋航空12月2日到12月15日間，推出杜拜機票優惠，經濟艙最低19,999元起，含羅夫公園酒店或健康城羅弗酒店2晚住宿；商務艙79,999元、頭等艙158,999元起，票價包含天際地標酒店或杜拜購物中心地標飯店2晚住宿。飯店住宿時間2019年12月5日到12月27日、2020年1月3日到5月31日為止。