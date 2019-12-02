親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

重返催淚惡戰！尖沙咀38萬人示威港警強力鎮壓

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12聯合報 記者魏妤庭／即時報導

用奢華旅行來迎接新的一年，阿聯酋航空即日起推出買機票送住宿與簽證優惠，像是經濟艙票價2萬元有找，包含羅夫公園酒店或健康城羅弗酒店2晚住宿；商務艙8萬元有找、頭等艙15.89萬元起，再送天際地標酒店或杜拜購物中心地標飯店2晚住宿。同時有10公斤行李托運及30天免費簽證。

杜拜曾被《孤獨星球》票選為2020年最值得拜訪的10座城市之一，除了獨特的沙漠景致外，全球最高天際線，杜拜購物中心、哈利法塔、朱美拉棕櫚島等多個景點，還可以玩最新的貝都因體驗，在嚮導的帶領下騎駱駝穿越沙漠，學習當地人狩獵及生活方式。

為了吸引旅客前往，阿聯酋航空12月2日到12月15日間，推出杜拜機票優惠，經濟艙最低19,999元起，含羅夫公園酒店或健康城羅弗酒店2晚住宿；商務艙79,999元、頭等艙158,999元起，票價包含天際地標酒店或杜拜購物中心地標飯店2晚住宿。飯店住宿時間2019年12月5日到12月27日、2020年1月3日到5月31日為止。

阿聯酋航空表示，2019年12月26日到2020年2月1日的杜拜購物節間，推出行李回程額外10公斤行李托運限額，讓旅客血拚不用愁行李重量不夠。此外，2020年1月1日到3月31日間，憑登機證可以在超過500多間商家享有7折優惠，以及高達5折當地旅遊體驗。

阿聯酋航空針對杜拜航線推出優惠，經濟艙2萬元起，含2晚住宿。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空針對杜拜航線推出優惠，經濟艙2萬元起，含2晚住宿。圖／阿聯酋航空提供
分享

杜拜行李阿聯酋

相關新聞

foodpanda拓展咖啡市場 星巴克也能外送了

2019-12-02 11:47

超夯「光劍雨傘」在家也能變身黑武士！小7X星際大戰聯名商品12/4搶先上市

2019-12-02 12:53

霧面控終於等到了！Gucci全新唇膏32色澎派上市

2019-12-02 12:48

U值媒／名列於京都五山，嫣紅醉人的紅葉

2019-12-02 12:38

U值媒／融入台灣魂的法式甜點，即將熄燈！你吃過了嗎？

2019-12-02 12:23

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

DIOR聯名Stüssy成真！共同打造2020早秋男裝系列

2019-12-02 10:42

從金曲到金馬設計師 羅申駿不忘初心 持續發問

2019-12-02 00:11

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59

香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭

2019-12-01 14:33

變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流

2019-12-01 14:28

女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口

2019-12-01 13:48

五星彌月禮盒 分享曬娃喜悅首選

2019-12-01 13:06

晶宴前進新竹 御豐館讓你品嘗幸福

2019-12-01 13:05

煩惱年菜吃啥？ 老爺來相助

2019-12-01 13:04

蒙娜麗莎在嘉義 故宮南院奇幻嘉年華推出VR創作

2019-12-01 12:22

讓雙頰染上銀河！香奈兒山茶花絹絲亮采盤 一抹飄仙氣

2019-12-01 11:28

星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會

2019-12-01 10:04

夢幻耶誕禮 Tiffany120公分倒數日曆 De Beers鑽石More than...

2019-12-01 00:25

麗晶耶誕周 50多家精品…獨家組合開賣

2019-12-01 00:13

香氛蠟燭 耶誕擺設更溫馨

2019-12-01 00:12

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18

中信新銳美術獎有洋蔥！兒子幫數學老師爸爸圓藝術夢

2019-11-30 21:54

全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了

2019-11-30 21:37

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-11-30 20:55

Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽

2019-11-30 19:08

趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質

2019-11-30 18:18

「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春

2019-11-30 17:14

獨得萬元禮券！京華城「最後抽獎」得獎者樂：買衣服

2019-11-30 15:13

iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣

2019-11-30 14:37

台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車

2019-11-30 14:04

孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款

2019-11-30 13:50

京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊

2019-11-30 12:40

北新店也收掉！金石堂全盛時百家店現剩30多家

2019-11-30 12:02
看更多

熱門文章

首波冷氣團報到！一張圖了解雨怎麼下、哪天最冷？

2019-12-01 20:30

做完大腸鏡沒多久仍罹癌？關鍵在這三個指標

2019-12-01 17:12

20歲水果攤商站著削甘蔗 誤砍命根子慘「自宮」

2019-12-02 10:20

泰國簽證新制上路 「自辦」遊客影響大

2019-12-01 13:52

好市多汐止店確定跟進停車收費 一小時收費100元

2019-12-01 13:32

如果不想洗腎 醫師說這個動作一定要做

2019-12-01 21:00

冷氣團南下！ 吳德榮：北台愈晚愈冷 明晨氣溫降至最低

2019-12-02 07:15

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

厚外套出動！2日愈晚愈冷 周四周五可望迎初雪

2019-12-01 21:45

好市多汐止店明推「停車新制」 網友點名2分店快跟進

2019-12-01 17:01

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-11-30 20:55

氣溫溜滑梯 今天晚上至明晨探10度

2019-12-02 00:15

台南昨天西邊雲牆天氣異象 原因大家都猜錯了

2019-12-02 08:22

晚期肝癌治療近11年突破 台灣主持研究震撼國際

2019-12-01 22:44

最後一人遣返離台 鐘點看護移工政策宣告失敗

2019-12-01 23:41

無尾熊媽媽緊抱親兒以身擋火 康復快將重返自然

2019-12-01 21:19

入冬首波冷氣團深夜報到 氣溫遽降

2019-12-01 18:55

降低死亡率 學者籲「逆向車流」走路

2019-12-01 23:54

每日星座運勢／牡羊替人著想與奉獻　易有好運降臨

2019-12-02 00:00

行人靠右走更要命 學者呼籲「逆向走」入法

2019-12-01 13:32

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達

2019-12-02 07:50

向上帝借時間 當代傑出指揮家楊頌斯辭世

2019-12-01 19:24

北市明晨低溫恐僅13度！ 彭啟明：本周有機會高山初雪

2019-12-02 07:42

健保擬提高給付 助長輩拔除「象鼻」

2019-12-02 00:19

香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭

2019-12-01 14:33

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59

「鐘點看護移工」計畫 6年終告失敗

2019-12-02 00:25

冬天做糞便潛血檢查 正是好時機

2019-12-01 17:35

「逆向走」入法？交部：先宣導看見和被看見

2019-12-01 23:57

車輪胎是否該換？監理站：車胎上的「痣」是觀察指標

2019-12-02 12:40

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

東北季風搗蛋 2日午後及3日全天台東往返綠島客輪停開

2019-12-01 20:03

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

農業移工最快年底報到 季節性缺工挑戰調度機制

2019-12-02 02:19

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

影／台鐵採購日製城際列車 首次參與設計更符台灣需求

2019-12-01 13:24

繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49

入冬首波冷氣團發威！最凍下探12度 高山可望迎初雪

2019-12-02 09:32

【她們的世界】陳姵穎／楊沛瀠──育兒長河上，為媽媽們擺渡

2019-12-02 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top