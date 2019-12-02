星巴克可以外送了 全台百家門市外送服務上線

2019-12-02 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



星巴克拓展顧客服務體驗，今日宣布攜手國內兩大外送平台foodpanda與Uber Eats合作，全台百家門市共橫跨12個縣市的外送服務正式上線，包括焦糖瑪奇朵、那堤等經典濃縮與咖啡飲料、茶瓦納系列飲品到輕食、甜點及包裝食品等總計超過50個的常態熱銷品項，都可以讓消費者直接透過app點購，無論晴雨直接外送到府。

星巴克表示，因應目前的消費趨勢，2019星巴克亞太區重點計畫即為拓展外送服務，繼日本、新加坡、泰國等市場開展外送服務後，台灣市場歷時籌備近一年時間，從杯蓋防潑灑設計、配送品項選擇等不斷地反覆測試，在外送平台可配送範圍內，確保外送到府的飲品與餐點品質。

星巴克表示，目前星巴克有傳統店內消費、車道型門市(Drive Thru)-無須下車即可點餐兩種消費方式，而此次導入外送服務，除提供顧客更全面的服務體驗外，也希望能夠帶動總體業績至少1成，未來也不排除增加導入外送服務的門市，或與更多外送業者合作。