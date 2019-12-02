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DIOR聯名Stüssy成真！共同打造2020早秋男裝系列

2019-12-02 10:42聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

Dior真的要和潮牌Stüssy聯名了！根據時尚權威媒體「WWD」的報導，這項傳言終於獲得了證實，而且會共同打造Dior的2020早秋系列男裝，也就是12月3日即將登場，引起許多時尚迷的熱烈討論。

預計在本周12月3日在邁阿密舉辦2020早秋男裝大秀的Dior設計師Kim Jones在接受WWD專訪時，就獨家揭露了將會與Stüssy的創辦人Shawn Stussy共同合作，為這系列打造一系列獨創的圖騰來裝飾。原本僅是傳言的內容，現在也獲得了證實，就不免讓人想到在先前在網路上也出現Dior x Stüssy聯名單品包括帽款、短T恤、絲巾等圖片，甚至還有運用Kim Jones肖像以及書寫字體「我想和DIOR一起震撼世界」的服裝，而Stüssy招牌的塗鴉字則呈現在DIOR品牌Logo上，是否最後也會出現秀場上，大家都在等著看。

自從Dior男裝由Kim Jones接手之後，就分別與不同的品牌合作，像是與街頭藝術家KAWS的聯名系列，或是曾在東京發表的2019早秋系列也找來日籍插畫家空山基打造秀場並推出了限定的單品，近期更有攜手RIMOWA的行李箱在各地陸續上市。Kim Jones在訪問時也提到，Stüssy也是他從小就著迷的街頭服飾品牌之一，所以這一次的合作，他形容「很有回家的感覺」，說明了Kim Jones對聯名系列的期待。

DIOR男裝創意總監Kim Jones證實將與潮牌Stüssy聯名了！圖／摘自i...
DIOR男裝創意總監Kim Jones證實將與潮牌Stüssy聯名了！圖／摘自instagram
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