DIOR聯名Stüssy成真！共同打造2020早秋男裝系列

2019-12-02 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



Dior真的要和潮牌Stüssy聯名了！根據時尚權威媒體「WWD」的報導，這項傳言終於獲得了證實，而且會共同打造Dior的2020早秋系列男裝，也就是12月3日即將登場，引起許多時尚迷的熱烈討論。

預計在本周12月3日在邁阿密舉辦2020早秋男裝大秀的Dior設計師Kim Jones在接受WWD專訪時，就獨家揭露了將會與Stüssy的創辦人Shawn Stussy共同合作，為這系列打造一系列獨創的圖騰來裝飾。原本僅是傳言的內容，現在也獲得了證實，就不免讓人想到在先前在網路上也出現Dior x Stüssy聯名單品包括帽款、短T恤、絲巾等圖片，甚至還有運用Kim Jones肖像以及書寫字體「我想和DIOR一起震撼世界」的服裝，而Stüssy招牌的塗鴉字則呈現在DIOR品牌Logo上，是否最後也會出現秀場上，大家都在等著看。