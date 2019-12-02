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民調是否被操縱？2個判斷 讓你不被誤導

台南昨天西邊雲牆天氣異象 原因大家都猜錯了

2019-12-02 08:22聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

昨天不少人從台南望向西邊，都有看到奇特的像一堵牆般的雲層，「奇怪，東邊是山，西邊怎麼也是山」，網友們嘖嘖稱奇，大家並在網路上分享拍到的照片，有人猜測是因為本周有冷鋒要南下，即將變天，因而出現奇特的雲牆，但南區氣象中心解釋，並不是如此。

昨天臉書台南爆料公社，許多網友分享自己拍到的，像是一條線、又像是一堵牆的的雲層照片，台南很多地方都看到類似的天氣景象。

不少網友猜測是要變天，「好像是冷暖鋒面交接會出現這樣的一條線的雲層」、「要變天了才會有這種景象」、「應該是鋒面前緣，鋒面靠近，注意氣溫即將下降」

還有網友提到電影「明天過後」中有提到「垂直下降的冷空氣形成的氣流，成為氣牆，也就是說空氣溫度將急速下降」、「電影不是亂演的」，還有網友覺得實在很詭異「外星人要來了」、「遠看像座山，但向西邊靠海啊！」

但是網友的猜測是錯的，南區氣象中心表示，昨天海邊的雲線形成原因，主要是晚上天空晴朗，夜晚的輻射冷卻產生較冷、較重（密度高）的空氣，於是在陸地上空產生相對高壓區，高壓區內的空氣被擠壓向外流到海面就形成陸風，陸風前緣把海表面濕暖空氣舉升，於是就形成一條連續的雲線。

氣象中心表示，這種氣候的表現與即將來臨的冷鋒並沒有關係，冬天或是夏天都可能發生，主要是要剛好有氣流，就會形成這種狀況，所以並不常出現。

網友昨天在臉書上分享西側出現像是一堵牆般的雲層。圖／取自臉書
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