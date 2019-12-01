22顆草莓滿載！PABLO來台滿周年 12月加碼3大優惠

2019-12-01 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



日本超人氣半熟起司塔PABLO以直營的方式回歸台灣滿一周年！適逢耶誕月，除了將經典原味起司塔變身「草莓派對耶誕起司塔」、堆疊22顆大草莓的「豪華版草莓派對耶誕起司塔」，還有迷你經典原味也變成「PABLO迷你 白色山莓」充滿下雪氣氛，12月份PABLO更加碼推出「憑DM享折扣」、「買大起司塔送新品5折券」及「預購豪華版草莓派對耶誕起司塔享優惠」等3大好禮。

PABLO的經典招牌「經典原味起司塔」以獨家配方和手工拌攪技術現烤現做，「半熟」的烘焙熟度，搭配奶油起士、蛋白、杏桃醬，讓內餡呈現濃而不膩、香滑順口的口感，今年冬季，PABLO推出有3層內餡的「草莓派對耶誕起司塔」，一次享受經典原味起司塔內餡與酸甜莓的滋味，12月限定販售。同時，豪華版「草莓派對耶誕起司塔」，在塔面上滿滿的堆疊22顆超級大草莓，保證讓草莓控直呼好滿足！豪華版「草莓派對耶誕起司塔」12/01至12/17開放預購，於12/18至12/25期間限定販售並提貨。為慶祝PABLO來台滿周年，消費者只要出示紙本DM或是電子DM都可享有折扣。