戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



名人情侶檔是許多粉絲關注的焦點，尤其是因戲結緣的組合更是因為把劇情延伸到現實的夢幻感，讓人更為之著迷。要說現在好萊塢最有人氣的「假戲真做」明星情侶檔，當屬「波西米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）的雷米馬利克（Rami Malek）和露西波頓（Lucy Boynton）！這對可愛的戀人從不吝於公開秀恩愛，彼此相襯到爆的穿搭也更是看點之一。

雷米馬利克和露西波頓近日被拍到一起現身NBA球場，觀賞湖人和巫師的比賽。兩人都穿黑色大衣，露西洋裝上的彩色人偶圖樣配上綠色小方包也非常俏皮，Prada厚底鞋則是在甜美中混搭一點個性風，雷米的紅色毛衣內搭條紋襯衫同樣在秋冬深色系的造型中點亮繽紛感。重點是兩人時不時四目相交、相視而笑的甜蜜氛圍實在是太搶鏡了！

其實自從公開戀情後，他們兩位就經常一起出席活動，像是在今年五月的Met Gala以及各種電影相關盛會都可以見到這對情侶檔的超速配的身影。

除了雷米與露西之外，前陣子掀起一波「小丑熱」的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和魯妮馬拉（Rooney Mara）也是另一對今年閃爆各大影展的情侶檔。兩人接連合作「雲端情人」（Her）、「抹大拉的馬利亞」（Mary Magdalene）後相戀，今年瓦昆帶著「小丑」（Joker）參加影展、跑宣傳，身邊幾乎都有魯妮的陪伴，氣質非常配的兩人無論檯面上檯面下總是喜歡極簡黑白穿搭，以及接地氣的「帆布鞋癖」，也吸引了眾多影迷。