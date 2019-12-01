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5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00聯合報 記者劉小川／台北即時報導

很多人常會買一些小家電，想要讓自己在家裡生活時，能夠更舒適，加上各大品牌都狂推各種小家電商品，都讓很多人衝動就購買了。

可是買了小家電回家後，真的會用嗎？其實不一定，就有網友在網路討論，「買了會後悔的小家電」，整理出以下4種小家電，買之前真的要想清楚，不然一定會後悔。

冰淇淋機很多人都想買。圖／摘自Pelexs
冰淇淋機很多人都想買。圖／摘自Pelexs
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冰淇淋製造機

很多家裡有小朋友的人，都會想要買台冰淇淋製造機，想說可以在家裡自己做冰淇淋，而且時間花費不多，還能吃到自己做的冰淇淋。但很多網友買了之後，都說只會用少數幾次，因為備料麻煩，後來懶惰，所以就把機器冰凍起來了！

麵包機讓大家一圓在家做麵包的夢想。圖／摘自Pelexs
麵包機讓大家一圓在家做麵包的夢想。圖／摘自Pelexs
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自動麵包機

跟冰淇淋機一樣的狀況，有自動製造麵包的小家電，吐司、麵包都可以自己做，感覺很方便，但很多人買回家後，做個幾次，覺得備料麻煩，而且各種原料用量不好掌握，做出來可能不好吃就丟掉了，就把機器也擺著了。

氣炸鍋。圖／摘自淘寶
氣炸鍋。圖／摘自淘寶
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氣炸鍋

氣炸鍋是評價挺兩極的用品，有網友大推方便好用，而且健康，不會吃到太多由，但也有網友，不喜歡他會散發出濃重的味道，清洗也麻煩，所以購買前要多注意。

榨汁機。圖／摘自微博
榨汁機。圖／摘自微博
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榨汁機

榨汁機跟果汁機不一樣，果汁機是可以丟進去打碎就好，但榨汁機針對柳丁、葡萄柚等水果，得要先切好，再榨汁，之後還要清理，雖然喝自己現榨的果汁很不錯，但最後很多人會發現，都切好了，乾脆直接吃掉算了。

吸入式滅蚊燈。圖／摘自淘寶
吸入式滅蚊燈。圖／摘自淘寶
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吸入式捕蚊燈

每到夏天時，吸入式的捕蚊燈就會大紅，因為不會有電擊式的聲音，但有風扇的聲音，很多人用了都覺得效用不大，反而覺得風扇很吵，最後又默默收起來。

冰淇淋果汁

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