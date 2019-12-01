繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



其中三位名模並列的模樣恰好也跟「霹靂嬌娃」三人組合吻合，也同樣散發那股不服輸的強悍女力。圖／香奈兒提供 分享 facebook 外套，是香奈兒為女性打造的現代盔甲，也是富有魔法的神奇斗篷，可以呈現多樣化的百變姿態。2019/20 Cruise度假系列在創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）操刀下，亮眼的配色與細節的創意展現，賦予外套全新的生命和穿搭概念。

從之前在2019/20 Cruise度假系列秀場上或是形象廣告與最新推出的影片系列中，都可以看出新時代的香奈兒外套有何不同。首先是更年輕活潑的色調，寶藍、桃紅、紫與綠等，打造更為搶眼高調的look，可以搭配內搭也可以單穿。除了經典斜紋軟呢之外，棉質斜紋軟呢也更休閒率性，配上多口袋設計增加了實用性。經常在包款上看見的皮穿鍊更化身腰帶，則為外套繫出腰身凸顯女性身材曲線，而固定的蝴蝶結更像是緞帶一樣達到甜美效果。