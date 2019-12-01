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繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49聯合報 記者吳曉涵／即時報導

其中三位名模並列的模樣恰好也跟「霹靂嬌娃」三人組合吻合，也同樣散發那股不服輸的強...
其中三位名模並列的模樣恰好也跟「霹靂嬌娃」三人組合吻合，也同樣散發那股不服輸的強悍女力。圖／香奈兒提供
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外套，是香奈兒為女性打造的現代盔甲，也是富有魔法的神奇斗篷，可以呈現多樣化的百變姿態。2019/20 Cruise度假系列在創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）操刀下，亮眼的配色與細節的創意展現，賦予外套全新的生命和穿搭概念。

從之前在2019/20 Cruise度假系列秀場上或是形象廣告與最新推出的影片系列中，都可以看出新時代的香奈兒外套有何不同。首先是更年輕活潑的色調，寶藍、桃紅、紫與綠等，打造更為搶眼高調的look，可以搭配內搭也可以單穿。除了經典斜紋軟呢之外，棉質斜紋軟呢也更休閒率性，配上多口袋設計增加了實用性。經常在包款上看見的皮穿鍊更化身腰帶，則為外套繫出腰身凸顯女性身材曲線，而固定的蝴蝶結更像是緞帶一樣達到甜美效果。

香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華日前在「霹靂嬌娃」(Charlies Angels)記者會上就穿了一身2019/20 Cruise度假系列的寶藍色多口袋斜紋軟呢外套配同款短裙，亮麗的配色所呈現的典雅剪裁與帥氣的靴子完美混搭。而近日香奈兒最新釋出的外套系列影片也可以看出維吉妮維婭秉持嘉柏麗香奈兒與卡爾拉格斐兩位傳奇所奠定的風格語彙，透過外套展現何謂「在現代化過程中重塑自我」，其中三位名模並列的模樣恰好也跟「霹靂嬌娃」三人組合吻合，也同樣散發那股不服輸的強悍女力。

香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
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香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿2019/20 Cruise度假系列的寶藍色多口袋...
香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿2019/20 Cruise度假系列的寶藍色多口袋斜紋軟呢外套配同款短裙，亮麗的配色所呈現的典雅剪裁與帥氣的靴子完美混搭。圖／香奈兒提供
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香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
香奈兒最新釋出的外套系列影片展現新一季外套的百變姿態。圖／香奈兒提供
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經常在包款上看見的皮穿鍊更化身腰帶，則為外套繫出腰身凸顯女性身材曲線，而固定的蝴...
經常在包款上看見的皮穿鍊更化身腰帶，則為外套繫出腰身凸顯女性身材曲線，而固定的蝴蝶結更像是緞帶一樣達到甜美效果。圖／香奈兒提供
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克莉絲汀史都華穿的2019/20 Cruise度假系列寶藍色多口袋斜紋軟呢外套配...
克莉絲汀史都華穿的2019/20 Cruise度假系列寶藍色多口袋斜紋軟呢外套配同款短裙。圖／香奈兒提供
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