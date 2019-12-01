珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



超商話題冰品又來了！手搖飲品牌「珍煮丹」推出以招牌黑糖珍珠奶茶發想的「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」，喜歡嘗鮮的民眾快趁天氣回溫搶吃一波。