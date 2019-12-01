珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

相關新聞
繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感2019-12-01 15:49
香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭2019-12-01 14:33
變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流2019-12-01 14:28
女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口2019-12-01 13:48
五星彌月禮盒 分享曬娃喜悅首選2019-12-01 13:06
晶宴前進新竹 御豐館讓你品嘗幸福2019-12-01 13:05
煩惱年菜吃啥？ 老爺來相助2019-12-01 13:04
蒙娜麗莎在嘉義 故宮南院奇幻嘉年華推出VR創作2019-12-01 12:22
讓雙頰染上銀河！香奈兒山茶花絹絲亮采盤 一抹飄仙氣2019-12-01 11:28
星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會2019-12-01 10:04
夢幻耶誕禮 Tiffany120公分倒數日曆 De Beers鑽石More than...2019-12-01 00:25
麗晶耶誕周 50多家精品…獨家組合開賣2019-12-01 00:13
香氛蠟燭 耶誕擺設更溫馨2019-12-01 00:12
18年的回憶！京華城巨球熄燈 眾人歡呼：謝謝～再見！2019-11-30 23:15
打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本2019-11-30 22:18
中信新銳美術獎有洋蔥！兒子幫數學老師爸爸圓藝術夢2019-11-30 21:54
全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了2019-11-30 21:37
好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」2019-11-30 20:55
Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽2019-11-30 19:08
趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質2019-11-30 18:18
「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春2019-11-30 17:14
獨得萬元禮券！京華城「最後抽獎」得獎者樂：買衣服2019-11-30 15:13
iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣2019-11-30 14:37
台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車2019-11-30 14:04
孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款2019-11-30 13:50
京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊2019-11-30 12:40
北新店也收掉！金石堂全盛時百家店現剩30多家2019-11-30 12:02
好市多「黑色購物節」湧現退貨潮？網議：「買貴退差價」居多2019-11-30 11:19
春節搶票攻略出爐！提前兩天出發省8千2019-11-30 10:55
好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀2019-11-30 10:03
簡單生活節信義區連續搖擺9天 詹記麻辣鍋也來玩跨界2019-11-30 09:59
千禧世代嘗鮮 一吃美國羊肉就對味2019-11-30 00:40
LG首款雙螢幕手機 怎麼拍看得見2019-11-29 23:57
木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋2019-11-29 20:43
屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買2019-11-29 19:06
麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵2019-11-29 19:06
Urban+簡單生活節 北市歡慶耶誕到元旦2019-11-29 18:34
范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開2019-11-29 18:32
士林夜市B1美食區重新開幕 歡迎舊雨新知大啖美食2019-11-29 16:58
熱門文章
好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」2019-11-30 20:55
12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅2019-12-01 10:11
殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物2019-12-01 00:00
「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春2019-11-30 17:14
今晚變天！ 周三到周五轉濕冷全台有感2019-12-01 09:45
星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會2019-12-01 10:04
史上唯一南迴公路馬拉松今晨開跑 跑友猛拍照嘆太美了2019-12-01 11:29
18年的回憶！京華城巨球熄燈 眾人歡呼：謝謝～再見！2019-11-30 23:15
機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元2019-11-30 21:29
青光眼關鍵藥大缺貨 手術成功率剩5成2019-12-01 00:06
明天北部轉冷！ 吳德榮：最快周四迎入冬首波高山降雪2019-12-01 07:17
泰國簽證新制上路 「自辦」遊客影響大2019-12-01 13:52
好市多汐止店確定跟進停車收費 一小時收費100元2019-12-01 13:32
「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規2019-11-30 23:55
打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本2019-11-30 22:18
入冬首波冷氣團今晚南下！ 周二中部以北明顯轉冷2019-12-01 11:34
日本天皇陵墓達740座 裡面究竟葬誰2019-11-30 18:15
育兒津貼加碼…準公幼恐陷危機2019-12-01 00:17
32年首次！俄芭蕾名團秘密演 兩廳院企業夥伴專場招議2019-12-01 08:44
台中佛教正德醫院醫療大樓今落成 蔡英文：感佩助弱勢2019-12-01 12:56
每日星座運勢／摩羯運勢大好的一天 異性一見傾心2019-12-01 00:00
高師大教授林相儒獲專利 研發攝護腺保養茶飲2019-11-30 18:04
Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽2019-11-30 19:08
全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了2019-11-30 21:37
觀光小回暖 業者憂：明年沒補助了怎麼辦?2019-11-30 23:51
趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質2019-11-30 18:18
台灣人當先驅 青光眼手術用抗癌藥 陳振武的功勞2019-11-30 23:49
【烹調歲月】丁招弟／庖廚點滴2019-12-01 06:00
摺耳貓的耳朵好可愛？殘酷的真相是這樣2019-11-30 16:37
北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美2019-11-30 21:19
列入必要清單仍缺藥 醫界跳腳2019-11-30 23:47
叛逆少女逆轉勝！誓做家暴女浮木 紫絲帶獎最年輕得主2019-11-30 16:47
育兒津貼加碼被批本末倒置！ 配套預算竟比主軸還高2019-12-01 00:17
懷孕不勝任照護工作？雇主呼籲恢復外籍看護工妊娠檢查2019-11-30 15:52
冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景2019-11-30 16:17
過「零廢棄生活」不製造垃圾 她一年存下一趟歐洲旅2019-11-30 22:40
【童言童語】熊熊媽／爸爸餵2019-12-01 06:00
【美味記憶】李月治／雞屎藤燉黑豆2019-12-01 06:00
28歲就患漸凍症 工程師改裝車四處演講 餘生奉獻公益2019-11-30 17:36
全台神經外科手術年逾12萬人次 機器顯微鏡小兵立大功2019-11-30 18:02
留言