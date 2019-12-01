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當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭

2019-12-01 14:33聯合報 記者吳曉涵／即時報導

迷你包這幾年大行其道，其中圓形包款又是在方形包中殺出一條俏皮的路線，圓圓的外觀相較方正包款來說別有一番無規則、無拘束的率性感，難怪幾大時尚精品也都著迷於這股圓形包風潮，也有不少忠實粉絲懂得欣賞。

香奈兒以牛仔布打造圓形鍊帶包，首先材質上就更顯青春活潑，而該有的品牌標誌性設計元素雙C Logo、金屬鍊帶也沒少，價格也算是品牌中較好入手的範圍，很適合年輕族群。

GUCCI今年也推出多款圓形包，GG Marmont、Ophidia等系列都有精巧的圓形設計，無論是以皮革壓紋帶出經典優雅的調性，或是帆布雙G印花結合皮革收邊，都相當百搭，肩背、後背款都有，選擇非常多。甚至還有米奇印花款，可愛指數破表！

Louis Vuitton（簡稱LV）則是以品牌帽盒的概念設計圓形包，有將美國甘迺迪機場的TWA航廈未來感的外型作為靈感、以白色皮革和Monogram帆布搭配運動風格條紋和LV貼飾打造的圓形包，也有放大Monogram印記的經典款。

其他像是Stella McCartney、MSGM等品牌也都有圓形包商品，透過不同材質的包身與背帶設計各自呈現運動風、古典魅力等，總之這波圓形包風潮看來還會繼續熱燒好一陣子喔！

紅色M字圓筒包，17,300元。圖／MSGM提供
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牛仔鍊帶小圓包，45,500元。圖／摘自香奈兒官網
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GG Marmont圓形鍊帶包(雙色拼接)，50,800 (1)
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Stella McCartney明年春夏依舊有多款圓形包新品。圖／Stella ...
Stella McCartney明年春夏依舊有多款圓形包新品。圖／Stella McCartney提供
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經典Monogram圓形包，88,500元。圖／摘自LV官網
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GG Marmont圓形鍊帶包(白) ，39,900 (1)
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Stella McCartney也用Logo裝飾圓形包。圖／摘自Stella M...
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你後背包，33,800元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你後背包，33,800元。圖／Gucci提供
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以美國甘迺迪機場TWA航廈為靈感的圓形包，10萬2,000元。圖／摘自LV官網
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Stella McCartney也用Logo裝飾圓形包。圖／摘自Stella M...
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你肩背包，52,800元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你肩背包，52,800元。圖／Gucci提供
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GUCCI今年也推出多款圓形包。圖／Gucci提供
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GG Marmont小型手腕包(紅)，24,800元。圖／Gucci提供
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GG Marmont小型手腕包(黑)，24,800元。圖／Gucci提供
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