變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流
對於受薪階層而言，無法時常換搭手上的表款，因此是否具備表帶快拆功能，也會成為購買的新腕表的誘因，畢竟換了表帶，就能帶來新風格，是最超值的設計之一，因此成為中低價位品牌的新趨勢。
像是雷達表（Rado）熱銷一整年的Captain Cook庫克船長系列，從推出以來就主打了鍊帶的設計，不過隨著天氣漸冷，品牌也順應潮流，創造出十餘款的皮革、Nato尼龍表帶，讓配戴者能隨喜好、心情來做變更。復古皮革款上的縫線設計讓表帶具有強烈的手工感，搭配特殊壓紋不失單調更顯質感。而軍事風的Nato尼龍織帶經典且耐用，同色系的真皮針孔邊條與織帶搭配，與Captain Cook庫克船長庫克腕表的藍面、綠面、灰面、咖啡色面或黑面表盤皆能混搭出多樣化風格。快拆系統即拆即換符合方便更換的需求，而且全系列表帶價格落在2,200元至4,700元，想要有新風貌，一點也不傷荷包。
同樣的梅花表（Titoni）全新推出Miss Lovely快拆系列表款，延續前一季的設計元素，同樣具備自行研發的時尚快拆功能，輕鬆就可自行替換表帶，隨著每日穿搭更換錶帶顏色。而且繼今年初的艷陽紅、香檳金、焦糖棕及土耳其藍，這季再推出碧湖綠、湛青藍、薔薇粉三款真皮表帶。同時搭配了銀色或玫瑰金兩種表圈的腕表，至少就能變化出6種新的樣貌，所以備受女性消費者的喜愛。
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