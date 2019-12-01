變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流

2019-12-01 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



對於受薪階層而言，無法時常換搭手上的表款，因此是否具備表帶快拆功能，也會成為購買的新腕表的誘因，畢竟換了表帶，就能帶來新風格，是最超值的設計之一，因此成為中低價位品牌的新趨勢。

像是雷達表（Rado）熱銷一整年的Captain Cook庫克船長系列，從推出以來就主打了鍊帶的設計，不過隨著天氣漸冷，品牌也順應潮流，創造出十餘款的皮革、Nato尼龍表帶，讓配戴者能隨喜好、心情來做變更。復古皮革款上的縫線設計讓表帶具有強烈的手工感，搭配特殊壓紋不失單調更顯質感。而軍事風的Nato尼龍織帶經典且耐用，同色系的真皮針孔邊條與織帶搭配，與Captain Cook庫克船長庫克腕表的藍面、綠面、灰面、咖啡色面或黑面表盤皆能混搭出多樣化風格。快拆系統即拆即換符合方便更換的需求，而且全系列表帶價格落在2,200元至4,700元，想要有新風貌，一點也不傷荷包。