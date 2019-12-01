女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口

2019-12-01 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



耶誕節將到來，日本袋包品牌土屋鞄製造所打造了限定配色系列，以溫潤的「午夜針葉綠色」與「星燦暖灰棕色」，揭開這一季的浪漫分為。而Porter International延續女性消費者的預期，打造全新配色的LUXY系列包款，讓人多了敗家的好藉口。

主打職人手工的土屋鞄製造所從針葉樹、桉樹樹葉裝飾的耶誕花圈擷取靈感，創造「午夜針葉綠色」限定配色的包款，還搭配限定色系的深綠色縫線，提升整體洗鍊形象。獨特午夜針葉綠運用於皮革包款上，醞釀出成熟的氣息，能成為穿著風格上的重點搭配。而「星燦暖灰棕色」則是呼應了耶誕冬夜，與家人、朋友一同於壁爐前，溫馨相聚的時刻。 所以為了凸顯顏色上的漸變，土屋鞄製造所在包款帶有大地色的內層加入「苔原橄欖綠」點綴。同時對應星燦暖灰棕色，選用了偏深的棕色縫線製作，而且隨著使用習慣的不同，包款的色澤也會逐漸加深，更能展現屬於個人的特色。