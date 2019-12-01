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女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口

2019-12-01 13:48聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

耶誕節將到來，日本袋包品牌土屋鞄製造所打造了限定配色系列，以溫潤的「午夜針葉綠色」與「星燦暖灰棕色」，揭開這一季的浪漫分為。而Porter International延續女性消費者的預期，打造全新配色的LUXY系列包款，讓人多了敗家的好藉口。

主打職人手工的土屋鞄製造所從針葉樹、桉樹樹葉裝飾的耶誕花圈擷取靈感，創造「午夜針葉綠色」限定配色的包款，還搭配限定色系的深綠色縫線，提升整體洗鍊形象。獨特午夜針葉綠運用於皮革包款上，醞釀出成熟的氣息，能成為穿著風格上的重點搭配。而「星燦暖灰棕色」則是呼應了耶誕冬夜，與家人、朋友一同於壁爐前，溫馨相聚的時刻。 所以為了凸顯顏色上的漸變，土屋鞄製造所在包款帶有大地色的內層加入「苔原橄欖綠」點綴。同時對應星燦暖灰棕色，選用了偏深的棕色縫線製作，而且隨著使用習慣的不同，包款的色澤也會逐漸加深，更能展現屬於個人的特色。

另外，本季推出新色系列的還有Porter International，全新的LUXY系列，以黑、深藍、森林綠、銘黃組成包款，不論是包身、提把還是內層的配色，都可以截然不同。在過往LUXY系列一直都是品牌旗下最受女性歡迎的產品支線，而新一季則延續了採用高耐磨、高抗拉性的優質尼龍布料來製作，經過特殊處理後，讓布料延展強度及厚實感都再進化。

Porter International LUXY系列手提包，4,150元。圖／...
Porter International LUXY系列手提包，4,150元。圖／Porter International提供
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Porter International LUXY系列手提包，3,950元。圖／...
Porter International LUXY系列手提包，3,950元。圖／Porter International提供
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土屋鞄製造所午夜針葉綠色Tone Oilnume 中型斜背包，18,172元。圖...
土屋鞄製造所午夜針葉綠色Tone Oilnume 中型斜背包，18,172元。圖／土屋鞄製造所提供
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土屋鞄製造所星燦暖灰棕色Tone Oilnume 迷你郵差包，18,355元。圖...
土屋鞄製造所星燦暖灰棕色Tone Oilnume 迷你郵差包，18,355元。圖／土屋鞄製造所提供
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