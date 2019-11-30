打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



羅勃‧蓋布瑞斯說，「致命之白」是我寫過的書裡最愛的一本。

羅勃．蓋布瑞斯是誰?「他」其實就是哈利波特系列暢銷作家J.K.羅琳的化身。因為對閱讀犯罪小說的熱愛，她選擇用羅勃‧蓋布瑞斯為筆名創作犯罪小說，史崔克系列前三本書「杜鵑的呼喚」、「抽絲剝繭」、「邪惡事業」不但在英國以及全世界都成為暢銷書，並已改編為電視劇「倫敦神探」，由勃朗特影視製作公司製作。

第四部「致命之白」，被羅琳形容為「我寫過的書裡最愛的一本」，打敗哈利波特，最近由皇冠出版社引進台灣。該書描述深陷煩惱的年輕人比利，造訪史崔克的私家偵探事務所，請他幫忙調查一樁自己年幼時目擊的犯罪事件。

比利不僅明顯精神異常，也記不清楚明確的細節，但儘管史崔克對他的故事深感懷疑，卻能從中感受到他的真誠。然而就在史崔克想進一步詢問時，比利卻突然恐慌地奪門而出。