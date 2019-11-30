中信新銳美術獎有洋蔥！兒子幫數學老師爸爸圓藝術夢

2019-11-30 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



如何讓蛞蝓緩步爬梯抵達終點前，不會被人類一腳踩死？一群改車少年將台灣高速公路幻想成西部，為的是一個永遠無法完成的美國夢...... 26歲藝術家孫知行以幽默的黑白動畫串聯兩個看似荒謬卻又充滿寓意的故事，拿下首屆「中國信託新銳美術獎」第三名。 而這個作品，其實是他幫數學老師爸爸圓的藝術夢。

為力挺台灣藝壇新秀，中國信託文教基金會創辦「中信新銳美術獎」，以「共生之所」為主題號召年輕藝術家投件，並邀來北美館館長林平、台北當代藝術館前館長潘小雪、北藝大教授王俊傑、台北教育大學兼任教授黃海鳴、藝評人王嘉驥等人組成評審團，吸引405件作品參賽，昨舉行頒獎典禮 。

首屆中信新銳美術獎第一名、第二名從缺，第三名為孫知行的「「最好的地方OOtopia」。四件優選作品包括呂玫慧「記憶標本：養殖計畫」、林盈秀「萬物居所」、黃昱昊「這裡太陽比較大」，以及鍾江澤「六○年代：河邊洗衣」。

中信文教基金會董事長馮寄台指出，今年是中信新銳美術獎元年，台灣新銳藝術家的實力令人驚豔，「未來我們也會繼續為年輕人搭建舞台、作圓夢的推手，讓他們的創意被多人看見。」

黃海鳴指出，徵件主題「共生之所」是從中國信託「We Are Family 」品牌理念出發，深具意義，亦是當代普世價值。他表示，設置此獎的企圖心強大，評審認為首屆得主必須「嚴格把關」，因此做出第一、二名從缺的「殘忍」決定。王俊傑則說，感謝中國信託以民間之力推動當代藝術，徵獎評審過程的嚴謹度亦屬少見。

「我用小小的故事、小小的散文、註解我們的環境和社會。」獲得最大獎的孫知行表示，創作靈感來自擔任數學老師的父親。

他透露，父親從小熱愛繪畫與藝術，卻當了數學老師，依然夢想「把數學算式寫得像一首詩」。而孫知行數學不及格卻當起藝術家，受父親啟發決定用數學創作藝術、「用數學說故事」。在得獎作「最好的地方」中，他將蛞蝓緩步爬梯的過程連結一個個數學算式，用幽默的藝術線條表達，圓了數學老師父親的藝術之夢。

馮寄台表示，為了擴大藝文分享理念，「中國信託新銳美術展」除展出五件獲獎作，並加碼邀請優秀作品參展，十六件參展作品橫跨錄像、水墨畫、壓克力彩畫等領域，逾八成出自90後新銳藝術家之手，最年輕參展者僅23歲。