全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了

2019-11-30 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



入冬超強冷氣團下周即將報到，目前還是豔陽高照的好天氣，但六福村已經率先飄下全台第一場雪。此外，耶誕老公公搭著北極特快車直達六福村，還有神秘嘉賓冰雪女王，也趕來參加年終最盛大「夢幻冰雪耶誕」慶典，11月30日起至明年1月1日都能在村內捕捉兩位國際級人氣巨星同框的畫面。

走進全台唯一飄雪耶誕村，展現濃濃北國風情，皚皚白雪覆蓋著耶誕小屋，周圍還有馴鹿們、萌萌雪人家族，以雪花、耶誕球、蝴蝶結裝飾而成的6米奇幻耶誕樹，耶誕老公公精心打造雪白後花園，耶誕老公公的家「耶誕小屋」也開放遊客拜訪，每日(周一除外)定時舉辦耶誕老公公見面會，還有禮物可拿。

耶誕老公公今年盛情邀約冰雪女王一起駐村，「冰雪耶誕大遊行」由哈比哈妮揭開耶誕舞會序幕，耶誕精靈、雪天使、糖果男孩女孩在白雪紛飛中翩翩起舞，冰雪女王從4米高冰山走入人群，和大小朋友親近互動。

六福村行銷經理黃淑芳表示，美國大西部牛排館表演秀，延續萬聖節場場客滿好評，新一季盛大推出「耶誕派對」表演秀，不僅有牛仔舞孃的舞蹈秀，耶誕老公公也將驚喜現身互動，推薦「雙人烤雞特餐」，耶誕季還有首次推出的「耶誕下午茶」。