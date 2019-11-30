趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質
日前BURBERRY在官方微博釋出品牌代言人趙薇的穿搭，各式各樣的西裝外套成了都會女子穿搭參考書，不論是特殊拼接剪裁、駝色款等，都展現趙薇的冷調魅力，而以「請輸入檢索詞www」走紅的李多熙，去義大利旅行時在機場穿了CELINE外套，展現她知性迷人的樣貌。
趙薇演繹多件BURBERRY西裝外套都來自2019秋冬系列，作為Riccardo Tisci執掌BURBERRY之後的第二場秀，以「Tempest」為主題，從中將經典格紋、大衣等做嶄新的詮釋，更為跳脫思維的異材質拼接也成了搶眼單品，例如趙薇穿的 駝色羊毛西裝外套內襯絲巾領，搭配柔美的航海印花絲質襯衫、裙子，在東京漫步時形成一幅美好的風景。
另一件蘇格蘭紋羊毛西裝外套則相當有趣，拼接羽絨背心，可垂墜做為特殊裝飾，還有霸氣女總裁的氣場，翻轉往上則是背心搭襯西外的多層次，表現個性；紅、黑色系的西裝外套則是結合運動外套和正裝的拉鍊式特殊拼接。韓星李多熙赴羅馬旅行前，在仁川機場以CELINE西裝外套搭配早春Cabas CELINE帆布及小牛皮托特包，知性且優雅，再次證明一件剪裁漂亮的格紋西外之必要；大陸女星江疏影則是以輕奢sandro西裝外套搭配碎花裙，穿出法式慵懶的氣息。
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