趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質

2019-11-30 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



日前BURBERRY在官方微博釋出品牌代言人趙薇的穿搭，各式各樣的西裝外套成了都會女子穿搭參考書，不論是特殊拼接剪裁、駝色款等，都展現趙薇的冷調魅力，而以「請輸入檢索詞www」走紅的李多熙，去義大利旅行時在機場穿了CELINE外套，展現她知性迷人的樣貌。

趙薇演繹多件BURBERRY西裝外套都來自2019秋冬系列，作為Riccardo Tisci執掌BURBERRY之後的第二場秀，以「Tempest」為主題，從中將經典格紋、大衣等做嶄新的詮釋，更為跳脫思維的異材質拼接也成了搶眼單品，例如趙薇穿的 駝色羊毛西裝外套內襯絲巾領，搭配柔美的航海印花絲質襯衫、裙子，在東京漫步時形成一幅美好的風景。