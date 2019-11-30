日本天皇陵墓達740座 裡面究竟葬誰

2019-11-30 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



日本新天皇即位典禮上月舉行，引發全球對日本天皇相關制度關注。日本國立一橋大學博士胡煒權寫作《解開天皇祕密的70個問題》（時報出版），書中指出，日本740座天皇陵墓占地面積驚人，每年還需花費約4億日元管理。

書中指出，據宮內廳的統計數字，目前共有740座墓園獲認定為天皇陵墓，包括古墳時代的大王墳等，分布在一都二府三十縣。如果連同分骨所、火葬地、骨灰塚和疑似皇陵，總數將達892處。這些天皇祖宗的陵墓現在按照「文化財保護法」，全由宮內廳管理，派遣職員管理其中的四百多所陵墓，每年的維持費和工資大約是4億日元。雖然戰後的天皇基於尊重新憲法的精神，拜祭先祖陵墓全屬私人性質，但費用卻多半出自納稅人。

書中表示，上述幾百所皇陵大多由宮內廳管理，不許國民參觀和研究。也就是說，這些皇陵是不是真的埋葬了古代天皇，只有宮內廳才有判斷權，縱使外界諸多懷疑，但無從下手去解惑。因此在日本國內，一直有不少學者和質疑天皇制存續必要的人士，批評宮內廳大搞神祕主義，繼續神化天皇。但也有保守派認為這麼做合乎國家利益，是維護國體的妥善處理之法。