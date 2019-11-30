iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣
樂天市場年終最大檔活動「樂天雙12 Super Sale」將於12月2日上午10點至12月16日上午9點59分推出多項好康優惠，包括天天整點下殺5折、狂發千萬優惠券、銀行加碼回饋、天天點數送、日本商品最優惠等，並攜手12月2日新開站的LEVI’S官方旗艦店獨家推出「丹寧購物節」，多項商品3折起，滿額領券可再抵現金500元。
根據樂天市場觀察，耶誕節進入倒數階段，「耶誕送禮」、「耶誕節」、「年末送禮」、「交換禮物」等相關關鍵字搜索量從11月中旬起成長4倍，相關商品備貨量也較去年同期增加5成。
樂天市場「雙12 Super Sale」活動期間，全站消費滿3,000元以上最高可享15%樂天點數回饋，並推出WorldGym WG30天會籍加1對1私人教練課程與精美贈品Pickup電子票券1折健身券，12月8日晚上9點準時開賣，特價844元。
在雙11檔期引爆話題的整點限量半價秒殺商品，「樂天雙12 Super Sale」也再度登場，每日祭出熱門商品限量5折，售完為止，包括12月2日晚上7點開賣的Panasonic EH－NA9B奈米水離子吹風機，原價6,299元、特價3,140元；12月9日上午10點開賣的iPhone 11 Pro Max 64GB，原價39,900元、特價19,950元；12月10日下午5點開賣的Dyson V11 fluffy無線手持吸塵器，原價23,900元、特價12,000元；12月15日上午10點開放整點預約下殺的AirPods Pro，原價7,990元、特價3,995元等，詳細活動內容依網站公告為準。
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