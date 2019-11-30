iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣

2019-11-30 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



樂天市場年終最大檔活動「樂天雙12 Super Sale」將於12月2日上午10點至12月16日上午9點59分推出多項好康優惠，包括天天整點下殺5折、狂發千萬優惠券、銀行加碼回饋、天天點數送、日本商品最優惠等，並攜手12月2日新開站的LEVI’S官方旗艦店獨家推出「丹寧購物節」，多項商品3折起，滿額領券可再抵現金500元。

根據樂天市場觀察，耶誕節進入倒數階段，「耶誕送禮」、「耶誕節」、「年末送禮」、「交換禮物」等相關關鍵字搜索量從11月中旬起成長4倍，相關商品備貨量也較去年同期增加5成。

樂天市場「雙12 Super Sale」活動期間，全站消費滿3,000元以上最高可享15%樂天點數回饋，並推出WorldGym WG30天會籍加1對1私人教練課程與精美贈品Pickup電子票券1折健身券，12月8日晚上9點準時開賣，特價844元。