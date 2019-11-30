台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車

2019-11-30 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



台鐵斥資443億元採購日本製的600輛新型城際車輛，預計明年底首批交車，後年優先投入花東線。台鐵今天花蓮發表列車視覺設計，以黑白色調為主，駕駛艙黑色玻璃搭配白色流線車頭，充滿科技感和極簡風，未來全數投入營運後，假日運能提高超過4成。

600輛（節）城際車輛可分成50編組，比目前太魯閣每列次編組最多8輛車，多了4輛，運能大幅提升。

台鐵今天在花蓮火車站說明視覺設計，立委蕭美琴、台鐵主秘朱來順、機務處長宋鴻康等人出席，並邀日籍設計師野末壯說明設計理念。

朱來順表示，城際列車由日本日立製作所得標，並區分成商務艙和一般座位；明年底前將有首批24輛交車，未來有14編組共168輛車，會優先投入花東地區使用。

朱來順說，城際車輛每列車可搭載12輛，座位數較普悠瑪自強號及太魯閣自強號的8輛增加約139席位，每車次可提高運能39％，運行速度約每小時130公里，未來全數投入營運，將能提升全台鐵路36％運能、假日更高達43％。