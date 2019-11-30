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孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款

2019-11-30 13:50聯合報 記者楊詩涵／即時報導

以美鞋著稱的紅底鞋Christian Louboutin，近期將焦點轉向了新包款，在2020春夏推出全新的Elisa手袋，以神秘埃及作為靈感，孫芸芸搶先拎了與眾不同的亮片新款，展現我行我素的叛逆氣場。

設計師Christian Louboutin 表示，「埃及是我第一個幻想的世界，埃及皇后娜芙蒂蒂、金字塔、象形文字……等，我每一天也夢見這些東西。」Elisa手袋設計靈感正源於Christian自童年起對埃及的嚮往，結合他對埃及建築的線條發想，以義大利工藝帶來優雅風尚的輪廓。之所以命名為Elisa，是來自Christian Louboutin的謬思女神暨品牌大使超模伊麗莎．瑟娜薇（Elisa Sednaoui），具有埃及、義、法血統的伊麗莎斜槓了母親、演員、社會創業家和導演等多重身分，設計師以其作為當代女性的化身，透過嶄新的Elisa手袋頌揚女性的不同面貌和熱忱自信。

孫芸芸領先選用的是Elisa亮片款小型手袋，搭配皮衣展現她的叛逆甜美；陳庭妮、宋芸樺搭襯Elisa 紅色小型手袋，身穿白色襯衫毛背心及牛仔褲，散發知性品味；孫盛希穿著裙裝搭配Elisa紅色小牛皮迷你手袋，表現包款的輕巧可愛；網紅李函Kiwi則是以高衩泳裝呈現Elisa的野性特質，也契合紅底鞋的性感不羈。

李函Kiwi以紫色連身高叉泳衣和Christian Louboutin短靴穿出性...
李函Kiwi以紫色連身高叉泳衣和Christian Louboutin短靴穿出性感狂野，Elisa紅色小牛皮迷你手袋68,000元。圖／取自IG
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Christian Louboutin的謬思女神暨品牌大使伊麗莎．瑟娜薇（Eli...
Christian Louboutin的謬思女神暨品牌大使伊麗莎．瑟娜薇（Elisa Sednaoui）是Elisa手袋命名緣由。圖／Christian Louboutin提供
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Elisa 豹紋小型手袋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提...
Elisa 豹紋小型手袋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
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Elisa亮片小牛皮小型手袋，售價76,500元。圖／Christian Lou...
Elisa亮片小牛皮小型手袋，售價76,500元。圖／Christian Louboutin提供
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孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
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孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
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李函Kiwi以紫色連身高叉泳衣、黑色長皮外套穿出性感狂野，Elisa紅色小牛皮迷...
李函Kiwi以紫色連身高叉泳衣、黑色長皮外套穿出性感狂野，Elisa紅色小牛皮迷你手袋68,000元。圖／取自IG
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孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
孫芸芸以皮衣穿出個性，搭配Elisa亮片小型手袋76,500元。圖／取自IG
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宋芸樺俐落搭襯Elisa紅色小牛皮小型手袋72,500元。圖／取自IG
宋芸樺俐落搭襯Elisa紅色小牛皮小型手袋72,500元。圖／取自IG
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孫盛希展現浪漫優雅風格，搭配Elisa紅色小牛皮迷你手袋68,000元。圖／取自...
孫盛希展現浪漫優雅風格，搭配Elisa紅色小牛皮迷你手袋68,000元。圖／取自IG
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Elisa水晶鑲嵌麂皮迷你手袋，售價68,000元。圖／Christian Lo...
Elisa水晶鑲嵌麂皮迷你手袋，售價68,000元。圖／Christian Louboutin提供
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Elisa腰包展現Christian Louboutin奢華的特質。圖／Chri...
Elisa腰包展現Christian Louboutin奢華的特質。圖／Christian Louboutin提供
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陳庭妮穿出簡約休閒感，Elisa 紅色小牛皮小型手袋72,500元。圖／取自IG
陳庭妮穿出簡約休閒感，Elisa 紅色小牛皮小型手袋72,500元。圖／取自IG
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Elisa手袋共有小型、迷你以及腰包等3種尺寸。圖／Christian Loub...
Elisa手袋共有小型、迷你以及腰包等3種尺寸。圖／Christian Louboutin提供
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Elisa銀色小型手袋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Elisa銀色小型手袋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
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埃及孫芸芸

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