孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款

2019-11-30 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



以美鞋著稱的紅底鞋Christian Louboutin，近期將焦點轉向了新包款，在2020春夏推出全新的Elisa手袋，以神秘埃及作為靈感，孫芸芸搶先拎了與眾不同的亮片新款，展現我行我素的叛逆氣場。

設計師Christian Louboutin 表示，「埃及是我第一個幻想的世界，埃及皇后娜芙蒂蒂、金字塔、象形文字……等，我每一天也夢見這些東西。」Elisa手袋設計靈感正源於Christian自童年起對埃及的嚮往，結合他對埃及建築的線條發想，以義大利工藝帶來優雅風尚的輪廓。之所以命名為Elisa，是來自Christian Louboutin的謬思女神暨品牌大使超模伊麗莎．瑟娜薇（Elisa Sednaoui），具有埃及、義、法血統的伊麗莎斜槓了母親、演員、社會創業家和導演等多重身分，設計師以其作為當代女性的化身，透過嶄新的Elisa手袋頌揚女性的不同面貌和熱忱自信。