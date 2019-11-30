懷念「電子雞」嗎？MacBook Pro推「Touch Bar Pet」可養電子寵物

2019-11-30 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



「電子雞」是許多人的童年回憶，雖然畫面稱不上精緻，卻掀起一股養虛擬寵物的狂潮，當年幾乎人手一機，每天盯著蛋形機器和畫面小方格，等著看孵出來的電子雞是什麼模樣，還有人同時養好幾隻。日本萬代公司在1996年電子雞（Tamagotchi）誕生之後，陸續也曾推出復刻版、手遊等，但大家還是懷念當年那種畫面和飼養方式單純的美好。

蘋果開發人員Grace Avery設計了一個名為「Touch Bar Pet」的應用程式，把電子寵物搬到Macbook Pro筆電上，外型看起來有點像隻橘貓，就跟一般的電子寵物一樣，需要餵食、清潔、休息和維持他的好心情，可以透過點擊Touch Bar來照顧電子寵物，但餵太飽、打擾它睡覺都會扣除健康值或惹怒它，當然，萬一照顧不周，它也是會去當小天使的。目前「Touch Bar Pet」應用程式仍屬於開發階段，僅有Beta版可試玩。