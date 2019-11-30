京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊

2019-11-30 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



即將劃下句點，結束18年歷史的京華城，在11月30日舉行最後的營業特賣以及抽獎活動。為了領取限額300張的抽獎號碼牌，門口一早就已出現長長的排隊人龍。搶得頭香的林先生則表示，自己早上4點就來排隊，也希望買到特價的衣服。

為了在最後的營業日回饋消費者，京華城上午11:00於門口發放300張抽獎號碼牌，預計將在下午14:00抽出1,000～10,000元不等的購物禮券。商場內的喜滿客影城也限時同步推出「看電影88元」的最後優惠，因此業者估計在開門營業時，現場就已湧入千人。

取得1號號碼牌的林先生指出，自己從昨晚半夜12點就提前來卡位，早上4點開始於現場排隊。除了參與抽獎活動之外，自己也會多看看特價商品，希望能夠買到合適的衣服。林先生也透露，自己在京華城開幕時較常來，但隨著其他商場開幕，近年多前往微風、美麗華等地。但由於京華城即將熄燈，所以這一兩週也增加前來的頻率。

除了抽獎活動之外，京華城也於最後的開幕日安排吉祥物「熊爸」到現場迎賓並發放氣球、資料夾等紀念商品，還有安排「時光迴廊」特展，展出開幕至今的特殊活動、歷史紀錄照片。晚間也會安排惜別音樂會以及閉店儀式。