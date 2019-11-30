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春節搶票攻略出爐！提前兩天出發省8千

2019-11-30 10:55聯合報 記者羅建怡／即時報導

2020年春節假期從1月23日小年夜到1月29日，不需請假就能放7天，若搭配請假攻略再請2天假，假期還能延長到11天，這也讓民眾出國意願激增。以易遊網機票銷售數據來看，明年春節買氣相較今年已有3成成長。

整體來看，春節出國仍以台灣人最愛的日本為多，根據易遊網機票銷售數據，統計出2020春節十大熱門航點，日本就囊括5名，包含東京、大阪、沖繩、福岡和名古屋。也發現因為假期變多，民眾出國天數有增加1~2天的現象。

票價來看，大阪機票的漲幅最多，比今年貴1,500元左右，而像是帶動日本二線城市觀光的福岡、名古屋，春節票價則有變便宜，降幅落在1,500至3,000元不等，若還在計畫春節出國要去哪，不妨可往這兩個日本二線城市著手。

東南亞部分則是曼谷和新加坡最熱門，且曼谷票價便宜約2,500元，今年購票買氣不錯，高於整體買氣30%的成長。此外，越南是這一兩年新興的爆紅目的地，像是胡志明市、河內皆擠進前20名，且隨著旅遊熱度不斷攀升，越南的航班機位都有增加，尤其是河內，是東南亞航點中成長幅度最高的，買氣增加一倍左右。另外像是有東方夏威夷之稱的峴港，因為有直飛班機後，選擇飛往峴港的旅客也越來越多，春節直飛票價最低17,000元起，適合想要享受海島度假氛圍的旅客。

2020春節出國需求旺盛，若想要購得相對便宜的票價，避開除夕(24日)、初一(25日)票價最貴的時間點是首要撇步，以東北亞、東南亞來說，提前2天出發，票價最多可省下約8千元；歐美紐澳加則是初二(26日)到初四(28日)出發最便宜，和除夕、初一的票價相比，有高達近2倍的價差。有預算考量的民眾，建議可多加利用「易遊網7X7」票價搜尋，可一次比較7天最多49種去回程票價組合。

福岡是春節的前五大熱門航點。圖／易遊網提供
福岡是春節的前五大熱門航點。圖／易遊網提供
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河內春節機票買氣暢旺。圖／易遊網提供
河內春節機票買氣暢旺。圖／易遊網提供
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票價春節出國

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