快閃店推優惠價送禮券 星級飯店頂級智能馬桶輕鬆入手

2019-11-30 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



智能馬桶已逐漸深入居家市場，美國頂級百年廚衛品牌KOHLER為與民眾近距離溝通，自即日起至12月1日在台北信義區香堤大道，推出「智淨美快閃店」，不僅帶來最新智能衛浴產品，其中榮獲德國iF設計大獎和紅點設計大獎，有著時尚美型設計的全自動智能馬桶EIR最是亮眼吸睛。

同時，現場還有多款貼心設計的瞬熱式電腦馬桶蓋，以及新上市的多功能浴室暖淨機，並提供快閃店優惠價，且再送百貨禮券，還可抽雙人三天兩夜曼谷來回機票加酒店。

KOHLER指出，EIR集亮麗外型與現代設計於一身，光滑白色外型以旭日金飾邊襯托，可與任何風格的室內設計無縫接合，內建「水質過濾器」能先行淨化沖洗私密處的水源，過濾水中雜質、餘氯和重金屬。同時，搭配「一鍵除菌」按鈕，可立即啟動噴嘴電解水和UV紫外線雙重殺菌功能，以及缸體消毒流程。

第二款重量級商品「C3瞬熱式電腦馬桶蓋」，此次共推出四款。全系列都搭載「瞬間加熱系統」，以溫水沖洗，水流即用即熱，無須預先儲水，訴求可減少細菌滋生。

另，使用不鏽鋼噴嘴，更加耐用、衛生，指定型號還搭配「智感除菌系統」，訴求透過UV紫外線進行噴嘴除菌，可有效減少細菌。

KOHLER指出，「C3瞬熱式電腦馬桶蓋」選擇多樣，從萬元入門超值款C3-400、帶濾水器的Family Care C3-520、高階遙控器款C3-455，以及最新推出可將管線隱藏的C3-150，則可讓衛浴空間不再雜亂，告別藏汙納垢。

此外，時序入冬，KOHLER也推出多功能浴室淨暖機。KOHLER提醒，浴室中未乾的水氣很容易造成黴菌滋生，這款新商品並採用頂尖空氣淨化技術，訴求可達到空氣淨化功能，PTC陶瓷發熱加熱效能也佳，根據內部測試，10分鐘內可將室內溫度提升約10℃。