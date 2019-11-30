親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

她點外送備註無理要求 店家一看「鳥單必退」網狂讚

簡單生活節信義區連續搖擺9天 詹記麻辣鍋也來玩跨界

2019-11-30 09:59聯合報 記者江佩君／即時報導

自2006年開展的簡單生活節這回來到台北信義區了，今年台北101與簡單生活節攜手合作，並以「2019 Simple Urban+」為主題，邀請63組音樂人、18個品牌跨界合作，與100個創意品牌參與。11/30起至12/8在台北101水舞廣場，一連9天隨著音樂搖擺逛市集，開放民眾自由入場。

簡單生活節首度來到台北101水舞廣場舉辦。圖／台北101提供
簡單生活節首度來到台北101水舞廣場舉辦。圖／台北101提供
分享

今年的音樂人陣容，包括蔡健雅、陳珊妮等經典實力派歌手，以及Leo王、9m88、YELLOW等音樂界亮眼新生代等多達63組歌手與團體輪番登場。

63組音樂人輪番於2019 Simple Urban+開唱。記者江佩君／攝影
63組音樂人輪番於2019 Simple Urban+開唱。記者江佩君／攝影
分享

除了有豐富的音樂，現場還有超過100組美食與創作品牌同步登場。這回更首次邀請9組共18個質感品牌跨界聯手，透過工藝、音樂、食物、圖像等媒介，共同創作出令人驚豔的原生作品，於今年的簡單生活節亮相開賣。

跨界品牌陣容包括「StreetVoice x DRAFT LAND」，以音樂注入雞尾酒文化，打造專屬街聲與音樂人跨界實驗性的特調。這次也特別推出樂團特調，包括南瓜妮歌迷俱樂部、老王樂隊、YELLOW等數款特調。

「StreetVoice x DRAFT LAND」。記者江佩君／攝影
「StreetVoice x DRAFT LAND」。記者江佩君／攝影
分享

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」，人氣麻辣鍋詹記這回也聯手禾餘麥酒來到簡單生活節，詹記麻辣鍋在這變成「詹記麻辣關東煮」，麻辣燙與台式精釀啤酒的相遇，撲鼻而來的麻辣香氣，加上充滿台味復古的招牌，相當引人注目。

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」，詹記火鍋在現場變身詹記麻辣關東煮。記者江佩君／攝影
「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」，詹記火鍋在現場變身詹記麻辣關東煮。記者江佩君／攝影
分享

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」。圖／台北101提供
「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」。圖／台北101提供
分享

「現地計畫 x 飛雀餐桌行動」，黃色台啤塑膠箱堆疊成的展示台，門口懸掛著兩串香蕉，陳列充滿著台式元素，兩者碰撞出迷人的台灣味。

「現地計畫 x 飛雀餐桌行動」。圖／台北101提供
「現地計畫 x 飛雀餐桌行動」。圖／台北101提供
分享

「今晚我是手 x 巧偶花藝·設計」，今晚我是手獨特的文字韻味與與巧偶花藝的結合，用花寫字，將字包裹花束，創作出一場期間限定且無一無二充滿詩意的花店。

「今晚我是手 x 巧偶花藝·設計」。記者江佩君／攝影
「今晚我是手 x 巧偶花藝·設計」。記者江佩君／攝影
分享

跨界品牌還包括「繭裹子Twine x Planedo」、「一日茶事 x FusioFusio」、「Classico x greenroom」、「甜約翰Sweet John x 在床上の下午茶」、「糸島織物 x 森淮Senhuai」都帶來注目跨界作品。

「Classico x greenroom」。圖／台北101提供
「Classico x greenroom」。圖／台北101提供
分享

「甜約翰Sweet John x 在床上の下午茶」。圖／台北101提供
「甜約翰Sweet John x 在床上の下午茶」。圖／台北101提供
分享

值得注意的是，這也是一場「無現金交易」的市集，帶著手機任選101 PAY、永豐QR PAY、街口支付、台新卡利多四種支付方式，透過行動支付，讓民眾輕鬆聽歌、逛市集。

● 2019 Simple Urban+

期間：11/30～12/8

時間：周一至周五（15:00-21:30）、周六、周日（11:00-22:00）

地點：台北101水舞廣場

品牌台北101

相關新聞

好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀

2019-11-30 10:03

麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵

2019-11-29 19:06

春節搶票攻略出爐！提前兩天出發省8千

2019-11-30 10:55

千禧世代嘗鮮 一吃美國羊肉就對味

2019-11-30 00:40

LG首款雙螢幕手機 怎麼拍看得見

2019-11-29 23:57

木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋

2019-11-29 20:43

屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買

2019-11-29 19:06

Urban+簡單生活節 北市歡慶耶誕到元旦

2019-11-29 18:34

范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開

2019-11-29 18:32

士林夜市B1美食區重新開幕 歡迎舊雨新知大啖美食

2019-11-29 16:58

每口都是草莓！BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」限時回歸

2019-11-29 16:19

日本百年匠藝傳承！高空職人「鳶工」的生活紀事

2019-11-29 15:49

2019 虎山音樂祭！電子花車舞台、美食、樂團 為年終留下美好回憶

2019-11-29 15:48

「角落小夥伴」爆萌耶誕造景 台中新光三越限定登場

2019-11-29 15:13

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12月1日開跑

2019-11-29 14:54

親愛的人生巴黎首演 超台鐵皮屋、塑膠椅獻給法國觀眾

2019-11-29 14:36

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

《2019 Melon音樂獎》本周六登場 MyMusic獨家直播

2019-11-29 14:18

天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08

GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須拍照打卡

2019-11-29 13:48

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級 還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

第二杯3折！85會員日 12月1日、2日限時2天優惠

2019-11-29 13:35

歡慶《玩具總動員》24歲生日！超勵志「女牛仔翠絲」手稿首度釋出

2019-11-29 13:31

小丑迷注意！撞色鞋款首選「小丑鞋」New Balance X STRAY RATS重磅出擊

2019-11-29 13:12

全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬

2019-11-29 12:04

U值媒／冬季限定 銀杏林落羽松美景大爆發

2019-11-29 11:18

黑洞永遠存在？ 它們的下場其實是這樣

2019-11-29 11:08

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

最夢幻的巧克力！首屆「粉紅巧克力大賽」冠軍出爐

2019-11-29 01:08

京華城熄燈 沈慶京商場夢暫歇

2019-11-29 00:26

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

鵝肝派有素的？KAFNU餐廳用台灣食材展現新美式料理

2019-11-28 22:41

15m、2.7萬顆LED！全台五星飯店「最高耶誕樹」亮燈了

2019-11-28 21:51

打開就聞到濃濃海鮮味！超狂「牡蠣粉撲」補妝嚇壞路人

2019-11-28 21:42

畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Wong第10場大秀

2019-11-28 21:22

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22
看更多

熱門文章

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

申辦泰簽 12月起須提供3個月財力證明

2019-11-29 16:17

泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明

2019-11-29 14:44

驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波

2019-11-29 15:13

他曝主管年收500萬卻搭捷運 網分析原因「不開車比較好」

2019-11-29 16:31

泰國簽證12月起須供財力證明 外交部：非針對台灣

2019-11-29 20:04

屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買

2019-11-29 19:06

范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開

2019-11-29 18:32

天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同

2019-11-29 14:53

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級 還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

把握好天氣！東北季風減弱氣溫回升

2019-11-29 21:30

【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12月1日開跑

2019-11-29 14:54

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬

2019-11-29 12:04

女友送上驚喜生日禮 網笑：暗示大戰300回合

2019-11-29 14:36

年底了...特休假沒休完 公司可強制排休或遞延嗎？

2019-11-29 18:19

Uber轉型大限 駕駛不符資格12月1日零時起無法登錄

2019-11-29 14:02

下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33

麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵

2019-11-29 19:06

浪浪零下3度發抖不願走 全身蓋白雪用體溫為5幼貓取暖

2019-11-29 17:56

7旬阿公撫養2名罕病孫「我老了，他們怎辦？」

2019-11-29 13:22

全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56

士林夜市B1美食區重新開幕 歡迎舊雨新知大啖美食

2019-11-29 16:58

動物園全台唯一大食蟻獸 日吞螞蟻3萬隻

2019-11-29 11:21

流感疫苗缺貨 自費搶打打不到

2019-11-29 23:57

每日星座運勢／雙魚有機會表現才華　財運從天而降

2019-11-30 00:00

好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀

2019-11-30 10:03

沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」

2019-11-29 18:30

天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08

為省500元請女友幫辦卡 遭拒竟怒嗆：妳這輩子就這樣了

2019-11-29 19:37

工作太閒所以主管規定加班 他質疑：做不完還是演戲？

2019-11-29 15:12

母湯！清潔工不慎遭竹掃帚刺傷 自行停用抗生素險喪命

2019-11-29 14:24

GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須拍照打卡

2019-11-29 13:48

木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋

2019-11-29 20:43

苦等近三個月 交通部今才公告放寬計程車汰舊換新補助

2019-11-29 11:10

「角落小夥伴」爆萌耶誕造景 台中新光三越限定登場

2019-11-29 15:13

下周一轉冷 中部探13度

2019-11-30 01:25

一下雪就從茶色變純白 北海道雪兔為何冒險出沒路肩？

2019-11-29 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top