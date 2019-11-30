簡單生活節信義區連續搖擺9天 詹記麻辣鍋也來玩跨界

2019-11-30 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



自2006年開展的簡單生活節這回來到台北信義區了，今年台北101與簡單生活節攜手合作，並以「2019 Simple Urban+」為主題，邀請63組音樂人、18個品牌跨界合作，與100個創意品牌參與。11/30起至12/8在台北101水舞廣場，一連9天隨著音樂搖擺逛市集，開放民眾自由入場。

簡單生活節首度來到台北101水舞廣場舉辦。圖／台北101提供 分享 facebook

今年的音樂人陣容，包括蔡健雅、陳珊妮等經典實力派歌手，以及Leo王、9m88、YELLOW等音樂界亮眼新生代等多達63組歌手與團體輪番登場。

63組音樂人輪番於2019 Simple Urban+開唱。記者江佩君／攝影 分享 facebook

除了有豐富的音樂，現場還有超過100組美食與創作品牌同步登場。這回更首次邀請9組共18個質感品牌跨界聯手，透過工藝、音樂、食物、圖像等媒介，共同創作出令人驚豔的原生作品，於今年的簡單生活節亮相開賣。

跨界品牌陣容包括「StreetVoice x DRAFT LAND」，以音樂注入雞尾酒文化，打造專屬街聲與音樂人跨界實驗性的特調。這次也特別推出樂團特調，包括南瓜妮歌迷俱樂部、老王樂隊、YELLOW等數款特調。

「StreetVoice x DRAFT LAND」。記者江佩君／攝影 分享 facebook

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」，人氣麻辣鍋詹記這回也聯手禾餘麥酒來到簡單生活節，詹記麻辣鍋在這變成「詹記麻辣關東煮」，麻辣燙與台式精釀啤酒的相遇，撲鼻而來的麻辣香氣，加上充滿台味復古的招牌，相當引人注目。

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」，詹記火鍋在現場變身詹記麻辣關東煮。記者江佩君／攝影 分享 facebook

「禾餘麥酒 x 詹記麻辣鍋」。圖／台北101提供 分享 facebook

「現地計畫 x 飛雀餐桌行動」，黃色台啤塑膠箱堆疊成的展示台，門口懸掛著兩串香蕉，陳列充滿著台式元素，兩者碰撞出迷人的台灣味。

「現地計畫 x 飛雀餐桌行動」。圖／台北101提供 分享 facebook

「今晚我是手 x 巧偶花藝·設計」，今晚我是手獨特的文字韻味與與巧偶花藝的結合，用花寫字，將字包裹花束，創作出一場期間限定且無一無二充滿詩意的花店。

「今晚我是手 x 巧偶花藝·設計」。記者江佩君／攝影 分享 facebook

跨界品牌還包括「繭裹子Twine x Planedo」、「一日茶事 x FusioFusio」、「Classico x greenroom」、「甜約翰Sweet John x 在床上の下午茶」、「糸島織物 x 森淮Senhuai」都帶來注目跨界作品。

「Classico x greenroom」。圖／台北101提供 分享 facebook

「甜約翰Sweet John x 在床上の下午茶」。圖／台北101提供 分享 facebook

值得注意的是，這也是一場「無現金交易」的市集，帶著手機任選101 PAY、永豐QR PAY、街口支付、台新卡利多四種支付方式，透過行動支付，讓民眾輕鬆聽歌、逛市集。

● 2019 Simple Urban+

期間：11/30～12/8

時間：周一至周五（15:00-21:30）、周六、周日（11:00-22:00）

地點：台北101水舞廣場