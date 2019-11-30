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她點外送備註無理要求 店家一看「鳥單必退」網狂讚

好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀

2019-11-30 10:03聯合新聞網 綜合報導

網友發現結帳區旁邊有許多堆滿退貨商品的購物車。 圖／Costco好市多 商品經驗...
網友發現結帳區旁邊有許多堆滿退貨商品的購物車。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
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被譽為「全球最長的黑色購物節」11月25日開跑，這個周末也進入最後兩天，由於折扣商品和優惠不如預期，人潮不如前幾年一樣多，昨天加碼推出「生鮮類」商品下殺折扣，仍感覺買氣冷清，甚至有民眾已經在網上貼出「退貨潮」的照片，不少人也反應今年真的「不太激情」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，表示在逛好市多時，發現靠近結帳區的旁邊堆滿了一車車的退貨商品，裡面包含像是玩具、食物、生活用品到3C用品都有，算一算至少有9輛車左右，他也寫道「激情過後，就是退貨潮開始。」不少網友有感回文。

網友回應「台灣人真愛排隊，買的時候排一波，退的時候再排一波，時間真多。」、「今年好像不太激情」、「今年的黑五...實在是沒什麼看頭..有夠爛」、「可惜這些退貨的（沒拆開的）不會在上架賣」、「冷眼旁觀」，但也有人認為「有新規定不能退貨嗎？那人家行使合法權益，不懂那邊錯了？」、「台灣退貨率全球來說算很低很低」。

原PO後來也補充說「其實前幾天沒搶到的商品可到此區淘寶，但有的有貼不得售出英文標籤(non-saleable)或缺件要注意，可問一下工作人員。」

好市多黑色購物節

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