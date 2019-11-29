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木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋

2019-11-29 20:43聯合報 記者陳宛茜／即時報導

國立台灣科學教育館去年重新開幕，模仿時下流行的「天空之橋」，打造一座高懸於科教館室內空中的「博物館之橋」；觀眾漫步橋上、能隔著大片玻璃牆遠眺基隆河岸，成為網美打卡聖地。科教館今為「博物館之橋」展覽揭幕，帶領觀眾細心品味這座連結人與自然、科學與藝術的橋梁。

「科教館為什麼要蓋這樣的一座空橋？」、「這座橋梁有什麼特別之處？」、「只有幾根鋼梁真的安全嗎？」展覽中一一解答觀眾疑惑。此橋是全台首座鋼木混合室內橋，以15條鋼索支撐、承受每平方公尺400公斤的重量，可同時承載606位80公斤的成年男子；打破傳統迷思告訴大家：「木頭強度可比鋼鐵」。

科教館表示，此橋的木構造設計能減輕橋的整體重量，並透過曲線環狀的外型，提高橋身的強度，兼具力學和美學概念。而橋身彎曲的造型與橋梁的桁架系統，也提升建築物的整體耐震安全性。橋身的木頭材質經特殊處理，不但耐蟲蛀、防腐，在抗火、抗震、抗彎強度的表現，甚至贏過鋼筋混凝土；更因採用減少碳排放的鋼構材料，對環境更友善。

科教館館長陳雪玉表示，科教館是台灣第一座以科學傳播為使命的博物館，迄今已63年歷史。現代科學教育強調跨領域的結合，此橋是台灣首座鋼木混合室內橋，連結物理、力學原理與設計美學，不僅是工程典範，同時也是一件科學展品。

「博物館之橋」展覽共有「設計的演化」、「探索博物館之橋」以及「發現木材的多樣性」三大單元，展出包括等比例縮小的空橋、建造過程的紀錄影片，以及包括台灣杉、柳杉、台灣二葉松、紅檜、樟木等各種木材。科教館更舉辦「博物館之橋攝影競賽」，最高獎金3萬元，歡迎民眾來此地打卡留下美好回憶。

●科教館「博物館之橋攝影競賽」最高獎金3萬元整，徵件報名自12月1日起至明年2月16日止，有興趣的民眾歡迎上科教館官網查詢：https://www.ntsec.gov.tw/。

科教館的「博物館之橋」，觀眾漫步橋上、能隔著大片玻璃牆遠眺基隆河岸，成為網美打卡...
科教館的「博物館之橋」，觀眾漫步橋上、能隔著大片玻璃牆遠眺基隆河岸，成為網美打卡聖地。圖/科教館提供
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