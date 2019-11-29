屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買

2019-11-29 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



每次逛藥妝店，看到架上琳瑯滿目的商品總是不知從何下手嗎？屈臣氏、日藥本舖公布2019年熱銷排行榜，包括底妝、唇彩、洗卸保養等全都有。屈臣氏的熱銷美妝冠軍由MAYBELLINE媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液系列奪下；日藥本舖的Pelican馬油潤澤美膚皂更是第6年蟬聯熱銷榜冠軍，一年銷售量疊起來的高度超過1.5座富士山。

屈臣氏熱銷美妝排行榜TOP 5除了奪冠的MAYBELLINE媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液系列之外，其他上榜的商品皆為屈臣氏獨家，包括OPERA渲漾水色唇膏、Dashing Diva光療薄型美甲片系列、MISSHA大膽持色霧感唇膏、divinia蒂芬妮亞超淨化潔顏胺基酸深層卸妝乳等。Dashing Diva韓系美甲貼也是屈臣氏店員間討論度最高的「小屈雙寶」之一，另一款則是Collagen by Watsons水潤平衡系列。

日藥本舖2019年熱銷TOP 10奪冠的Pelican馬油潤澤美膚皂，原價55元、12月特惠價49元；第2名為不敗經典款的DHC橄欖油護唇膏，原價299元、12月挑戰最低價168元；第3名為小資族最愛、銅板價的Pharmaact無添加潔顏乳，原價68元、12月特惠價59元；第4～10名依序為洗顏專科超微米潔顏乳（新升級）、石澤研究所－毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入、KOSE高絲雪肌粹洗面乳限定版、日本花王新蒸氣感舒緩眼罩12入薰衣草香、P＆G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球18入、天然馬油保濕潤膚乳霜、全日營養膠原蛋白。