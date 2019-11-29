親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

催淚！毛加恩婚禮大咖雲集 獨留空位給高以翔

當仁不讓接立院龍頭？ 吳敦義說這兩條件下願努力

屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買

2019-11-29 19:06聯合報 記者陳立儀／即時報導

每次逛藥妝店，看到架上琳瑯滿目的商品總是不知從何下手嗎？屈臣氏、日藥本舖公布2019年熱銷排行榜，包括底妝、唇彩、洗卸保養等全都有。屈臣氏的熱銷美妝冠軍由MAYBELLINE媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液系列奪下；日藥本舖的Pelican馬油潤澤美膚皂更是第6年蟬聯熱銷榜冠軍，一年銷售量疊起來的高度超過1.5座富士山。

屈臣氏熱銷美妝排行榜TOP 5除了奪冠的MAYBELLINE媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液系列之外，其他上榜的商品皆為屈臣氏獨家，包括OPERA渲漾水色唇膏、Dashing Diva光療薄型美甲片系列、MISSHA大膽持色霧感唇膏、divinia蒂芬妮亞超淨化潔顏胺基酸深層卸妝乳等。Dashing Diva韓系美甲貼也是屈臣氏店員間討論度最高的「小屈雙寶」之一，另一款則是Collagen by Watsons水潤平衡系列。

日藥本舖2019年熱銷TOP 10奪冠的Pelican馬油潤澤美膚皂，原價55元、12月特惠價49元；第2名為不敗經典款的DHC橄欖油護唇膏，原價299元、12月挑戰最低價168元；第3名為小資族最愛、銅板價的Pharmaact無添加潔顏乳，原價68元、12月特惠價59元；第4～10名依序為洗顏專科超微米潔顏乳（新升級）、石澤研究所－毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入、KOSE高絲雪肌粹洗面乳限定版、日本花王新蒸氣感舒緩眼罩12入薰衣草香、P＆G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球18入、天然馬油保濕潤膚乳霜、全日營養膠原蛋白。

12月5日至明年1月5日日藥本舖舉辦「Merry Chirstmas跨年慶」，主題跨年狂歡必備商品45折起，美妝、保養品4折起，並祭出超過百項的年度熱銷商品挑戰市場最低價。

屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第1名：MAYBELLINE媚比琳FIT ME...
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第1名：MAYBELLINE媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液系列。圖／屈臣氏提供
分享
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5，供消費者採買參考。圖／屈臣氏提供
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5，供消費者採買參考。圖／屈臣氏提供
分享
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第5名：石澤研究所－毛穴撫子日本米精華保...
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第5名：石澤研究所－毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入。圖／日藥本舖提供
分享
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第5名：divinia蒂芬妮亞超淨化潔顏胺基酸...
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第5名：divinia蒂芬妮亞超淨化潔顏胺基酸深層卸妝乳。圖／屈臣氏提供
分享
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第4名：洗顏專科超微米潔顏乳（新升級）。...
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第4名：洗顏專科超微米潔顏乳（新升級）。圖／日藥本舖提供
分享
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第2名：DHC橄欖油護唇膏。圖／日藥本舖...
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第2名：DHC橄欖油護唇膏。圖／日藥本舖提供
分享
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第2名：OPERA渲漾水色唇膏。圖／屈臣氏提供
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第2名：OPERA渲漾水色唇膏。圖／屈臣氏提供
分享
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第3名：Dashing Diva光療薄型美甲片...
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第3名：Dashing Diva光療薄型美甲片系列。圖／屈臣氏提供
分享
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第4名：MISSHA大膽持色霧感唇膏。圖／屈臣...
屈臣氏公布熱銷美妝排行榜TOP 5第4名：MISSHA大膽持色霧感唇膏。圖／屈臣氏提供
分享
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第3名：Pharmaact無添加潔顏乳。...
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第3名：Pharmaact無添加潔顏乳。圖／日藥本舖提供
分享
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第1名：Pelican馬油潤澤美膚皂。圖...
日藥本舖2019年熱銷排行榜TOP 10第1名：Pelican馬油潤澤美膚皂。圖／日藥本舖提供
分享

跨年唇彩護唇

相關新聞

麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵

2019-11-29 19:06

Urban+簡單生活節 北市歡慶耶誕到元旦

2019-11-29 18:34

范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開

2019-11-29 18:32

士林夜市B1美食區重新開幕 歡迎舊雨新知大啖美食

2019-11-29 16:58

每口都是草莓！BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」限時回歸

2019-11-29 16:19

日本百年匠藝傳承！高空職人「鳶工」的生活紀事

2019-11-29 15:49

2019 虎山音樂祭！電子花車舞台、美食、樂團 為年終留下美好回憶

2019-11-29 15:48

「角落小夥伴」爆萌耶誕造景 台中新光三越限定登場

2019-11-29 15:13

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12月1日開跑

2019-11-29 14:54

親愛的人生巴黎首演 超台鐵皮屋、塑膠椅獻給法國觀眾

2019-11-29 14:36

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

《2019 Melon音樂獎》本周六登場 MyMusic獨家直播

2019-11-29 14:18

天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08

GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須拍照打卡

2019-11-29 13:48

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級 還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

第二杯3折！85會員日 12月1日、2日限時2天優惠

2019-11-29 13:35

歡慶《玩具總動員》24歲生日！超勵志「女牛仔翠絲」手稿首度釋出

2019-11-29 13:31

小丑迷注意！撞色鞋款首選「小丑鞋」New Balance X STRAY RATS重磅出擊

2019-11-29 13:12

全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬

2019-11-29 12:04

U值媒／冬季限定 銀杏林落羽松美景大爆發

2019-11-29 11:18

黑洞永遠存在？ 它們的下場其實是這樣

2019-11-29 11:08

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

最夢幻的巧克力！首屆「粉紅巧克力大賽」冠軍出爐

2019-11-29 01:08

京華城熄燈 沈慶京商場夢暫歇

2019-11-29 00:26

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

鵝肝派有素的？KAFNU餐廳用台灣食材展現新美式料理

2019-11-28 22:41

15m、2.7萬顆LED！全台五星飯店「最高耶誕樹」亮燈了

2019-11-28 21:51

打開就聞到濃濃海鮮味！超狂「牡蠣粉撲」補妝嚇壞路人

2019-11-28 21:42

畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Wong第10場大秀

2019-11-28 21:22

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

採草莓了！大湖草莓園提早開放 9家平日9折優惠

2019-11-28 21:12

京華城熄燈倒數2天 民眾：最怕吃不到「小鬥士德州炸雞」

2019-11-28 21:10

逛累了就吃塊「椿」鬆餅休息 麗晶耶誕購物周將開跑！

2019-11-28 19:51

家中最狂「隱藏武器」！平常是桌子 拆開變球棒＋盾牌

2019-11-28 19:33

超萌牙仙子報到！辦公室療癒小物首選「牙牙家族公仔」

2019-11-28 19:10
看更多

熱門文章

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

捧鐵飯碗的機會來囉！台電明年大舉招考700名僱用人員

2019-11-29 10:02

驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14

申辦泰簽 12月起須提供3個月財力證明

2019-11-29 16:17

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明

2019-11-29 14:44

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

2019-11-29 10:47

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

女友送上驚喜生日禮 網笑：暗示大戰300回合

2019-11-29 14:36

泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波

2019-11-29 15:13

他曝主管年收500萬卻搭捷運 網分析原因「不開車比較好」

2019-11-29 16:31

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級 還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬

2019-11-29 12:04

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

Uber轉型大限 駕駛不符資格12月1日零時起無法登錄

2019-11-29 14:02

【夫妻之間】布衣／白髮趣

2019-11-29 06:00

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

7旬阿公撫養2名罕病孫「我老了，他們怎辦？」

2019-11-29 13:22

巨城周年慶首日開紅盤 人潮帶動業績成長8%

2019-11-28 23:56

動物園全台唯一大食蟻獸 日吞螞蟻3萬隻

2019-11-29 11:21

【家人關係】夏客／鋼琴

2019-11-29 06:00

浪浪零下3度發抖不願走 全身蓋白雪用體溫為5幼貓取暖

2019-11-29 17:56

採草莓了！大湖草莓園提早開放 9家平日9折優惠

2019-11-28 21:12

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12月1日開跑

2019-11-29 14:54

打開就聞到濃濃海鮮味！超狂「牡蠣粉撲」補妝嚇壞路人

2019-11-28 21:42

年底了...特休假沒休完 公司可強制排休或遞延嗎？

2019-11-29 18:19

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

【我愛一個人煮-92】太陽臉／炸蛋蔥油餅與生煎包

2019-11-29 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top