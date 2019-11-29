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Urban+簡單生活節 北市歡慶耶誕到元旦

2019-11-29 18:34聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

今年耶誕怎麼玩？2019繽紛耶誕玩台北整合17家百貨，串連朝陽、後站、華陰、東區4大特色商圈，超過92家業者共襄盛舉，市府吉祥物熊讚也首度打造胖卡基地，即日起至109年元旦，有機會拿到限量4款耶誕熊與4款耶誕熊讚馬克杯；市府與台北101共同於主辦「2019 Simple Urban+簡單生活節」，營造歡樂耶誕氛圍。

台北市長柯文哲今天傍晚與熊讚一同化身車掌，為活動揭開序幕，柯文哲說，這幾天走在仁愛路、敦化南路夜間會發現台北好像變得不太一樣，隨著氣溫降到20度以下，各種燈飾的出現，感覺到說過年的時間快到了；這次有17家百貨公司，再加上朝陽、後站、華陰、東區4大特色商圈，一起辦理跨年活動，今年跟往年一樣，有集章、尋寶地圖，用這種大傷就帶小商圈的方式，讓大家到每個百貨公司去尋寶，透過這種採買跟集章的樂趣，鼓勵大家買東西。

柯文哲說，水舞廣場首度打造獨特胖卡基地及巡迴快閃胖卡專車，北市府更與台北101共同舉辦簡單生活節，9天共63組音樂人，還有多項跨界計畫，盼透過獨特的生活方式跟生活場景帶來人流，從現在開始到跨年、農曆年、燈節，讓台北的冬季，民眾多多出來玩與消費。

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出4款「耶誕熊」及4款「耶誕熊讚馬克杯」，民眾即日起至109年1月1日活動期間內，憑集章尋寶地圖至合作店家蒐集不同圖章任3枚，加上指定兌換店家單筆消費300元滿額憑據，符合「3+300原則」即可於百貨及商圈合作店家兌換「耶誕熊讚馬克杯」乙個，或於台北101水舞廣場胖卡基地與週末快閃炫亮移動胖卡兌換「耶誕熊」乙隻。

今年活動一大亮點，莫過於特殊設計的2台胖卡專車，除了提供耶誕熊兌換服務外，其中，位於台北101水舞廣場的炫藍胖卡基地，每周邀請了不同的手創DIY達人進駐。市府更首次取消現金交易，現場全面導入行動支付智慧消費方式。

台北市長柯文哲體驗簡單生活節。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲體驗簡單生活節。記者魏莨伊／攝影
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今年耶誕怎麼玩？2019繽紛耶誕玩台北整合17家百貨，串連朝陽、後站、華陰、東區...
今年耶誕怎麼玩？2019繽紛耶誕玩台北整合17家百貨，串連朝陽、後站、華陰、東區4大特色商圈，超過92家業者共襄盛舉。記者魏莨伊／攝影
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台北市長柯文哲今天傍晚與熊讚一同化身車掌，為活動揭開序幕，記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚與熊讚一同化身車掌，為活動揭開序幕，記者魏莨伊／攝影
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台北市長柯文哲體驗簡單生活節。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲體驗簡單生活節。記者魏莨伊／攝影
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台北101柯文哲快閃

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