2019 虎山音樂祭！電子花車舞台、美食、樂團 為年終留下美好回憶

2019-11-29 15:48 聯合新聞網 有.設計 uDesign



歷年活動照，樂迷欣賞樂團演出，虎山越夜越美麗。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

誰說冬天不能跑音樂祭？2019虎山音樂祭將在12/7(六)舉辦。位於台北近郊的虎山是你的秘密基地；特色台式電子花車跟荒廢宮廟作為兩大舞台，邀請國內外樂手共襄盛舉，曾於富士音樂祭演出的DJ、獲加拿大民謠音樂獎提名的音樂人、旅居台灣的外國樂團等，帶來民謠、爵士、搖滾、藍調、鄉村、雷鬼等不同曲風的音樂。現場還有異國美食、啤酒、特色攤位，一邊欣賞音樂演出，一邊呼吸山林芬多精，愜意、輕鬆自在的活動氣氛讓虎山音樂祭榮獲Ettoday旅遊雲推薦「大自然中搖落去，『台灣十大人氣田野音樂會』！」

虎山音樂祭英文全名為”Tiger Mountain Ramble Outdoor Music Festival"，Ramble是虎山音樂祭嚮往的精神。最早由獲葛萊美獎最佳傳統民謠專輯的Levon Helm開始推動，每個月在紐約烏茲塔克自宅邀請當地樂手、流浪音樂家、剛好會演奏樂器的旅人以隨性的方式加入演出。因此，虎山音樂祭每次邀請音樂類型迥異的音樂家們齊聚一堂，企圖在現場打造一種歡快、熱鬧、親密的氣氛。

曾在富士音樂祭演出的DJ Koichi Hanufusa（以Koichi "Hana-G" Hanafusa為名演出）與Nozumo Kitazawa獲邀來台。DJ Koichi Hanufusa是一名廣播主持人，節目中時常介紹世界音樂給聽眾，他也是音樂記者與推動世界和平的行動主義者；Nozumo Kitazawa擁有22年DJ資歷，尤其熟悉60-90年代音樂，兩位超級資深的藏家抵台，將帶來豐富的音樂歌單，請各位樂迷朋友把握朝聖機會！音樂真誠溫暖，專輯獲加拿大民謠音樂獎提名的Scott Cook也將在虎山派對演出，他被英國音樂雜誌 R2 Magazine高度推崇，「他的音樂就像光一般擁抱著你，這傢伙有絕佳的幽默感與誠懇特質，同時又以粗獷的嗓音唱出難忘歌詞，就像民歌之父Woody Guthrie的傳人」。

曾於日本富士音樂祭演出的Koichi _Hana-G_ Hanafusa來台。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

剛在台大秋虎祭完成爆場演出的「泥灘地浪人」魅力無法擋。由一群旅居台灣的樂手組成，帶你透過音樂周遊美國老牌爵士、藍調、Swing、與 Jug Band 文化，知名樂評人馬世芳形容他們的音樂，「乍聽輕輕鬆鬆，其實功力深厚，耐人尋味。」保證越聽越過癮，冬天也忍不住要喝酒配跳舞！由前無政府、盪在空中以及台買加環繞音效bass手愛吹倫 a.k.a. DJ @llenblow號召之下所組成，「島國未來主義」是台灣第一個以源自70年代非洲Afrobeat為主要靈感的大樂團，在音樂上結合了Funk、迷幻、Jazz等元素，在意識形態上則承襲了「非洲未來主義」，轉換為對台灣原住民神話與外星人傳說的摸索，意圖打造出屬於台灣特有的Formobeat。

曾於日本富士音樂祭演出的Nozumo Kitazawa。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

不只如此，很會吵熱氣氛的樂隊Higher Rootz由來自非洲與世界各地的樂手組成，擅長雷鬼曲風，聽著他們的音樂總令人聽起Bob Marley，眾舞者、鼓手帶來充滿激情與力量的聲音；首度來到虎山演出的Whiskey River擅長鄉村音樂，尤其是廣播電台裡常聽到的熱門金曲，他們時常在香港、澳門或大眾活動演出，首次來到虎山，不妨來聽聽美妙的民謠音樂；台北最棒的現場藍調樂隊之一The Rockits；擁有澳洲多年巡迴經驗的藍調吉他手Chris Bailey等，這群低調卻身懷絕技好手們的演出實在不容錯過。

歷年活動照，晚上活動人潮聚集，現場是隨性愜意的氣氛。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

2019虎山音樂祭海報由甫得今年葛萊美獎最佳專輯包裝設計提名的「洋蔥設計」操刀。從網路上瘋傳的「跌破眼鏡貓咪」迷因發想，今年虎山音樂祭的主視覺是一隻「跌破眼鏡的老虎」，他像近距離睜大雙眼般盯著音樂活動上的人群，好奇這些傢伙在做些什麼有趣的事，由於虎山音樂祭的特色是台式電子花車跟荒廢宮廟舞台，因此在海報設計上，也特地加入廟宇於背景中。

歷年活動照，樂迷欣賞樂團演出，虎山越夜越美麗。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

遠離城市喧囂，回歸自然，現場有台式電子花車舞台，特色荒廢宮廟舞台，各種異國美食、啤酒、樂團、DJ、營火，歡迎大家來唱歌、聽音樂、跳舞同歡，歡迎大家來到這場讓你意猶未盡的戶外派對。預售票熱烈搶購中，為支持小朋友接觸音樂，12歲以下孩童免費入場；同時，為答謝多年來民眾的支持，特別準備20張海報送給購買預售票的朋友們，詳情請見官方專頁。

歷年活動照，樂迷欣賞樂團演出，虎山越夜越美麗。圖／虎山音樂祭 提供。 分享 facebook

【2019 虎山音樂祭Tiger Mountain Ramble Music Festival】

日期：2019/12/07(六) 14:00-23:30

地址：微遠虎山 台北市信義區福德街221巷186-1號（鄰近象山站或後山埤捷運站）

售票：預售票 500元 / 現場票 600元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康