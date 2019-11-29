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親愛的人生巴黎首演 超台鐵皮屋、塑膠椅獻給法國觀眾

2019-11-29 14:36聯合報 記者章凱閎／巴黎即時報導

國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在巴黎秋季藝術節首演，劇組以鐵皮屋、紅塑膠椅、摺疊圓桌作為布景，也在舞台上點香、煮火鍋，十足「台味」獻給法國觀眾。這也是台灣當代劇團首度受邀於巴黎藝術節演出。

「親愛的人生」為台灣導演黃嘉明作品，他以諾貝爾文學獎得主加拿大小說家孟若（Alice Munro）同名小說為靈感來源，再以劇場手法把各短劇串連為130分鐘的舞台劇。

「親愛的人生」於2018年在台灣國際藝術節首演。在國家兩廳院牽線下，邀請到巴黎秋季藝術節（Festival dAutomne à Paris）總監瑪麗寇藍（Marie Collin）來台欣賞，且獲她青睞。今年11月在文化部駐法國台灣文化中心、巴黎秋季藝術節共同邀請，本劇重製為「RE：親愛的人生」赴法巡演。

為呈現原汁原味的台灣常民百態，演員國、台語交錯，且把乩童、桌頭，甚至是台鐵、捷運音效放入。台灣的鐵皮屋、紅塑膠椅、摺疊圓桌、春聯等物件空運赴法；甚至在舞台上點香、煮火鍋、噴廁所清新劑等。

首演售出逾八成票券，且有不少專業人士前來欣賞。亞維儂官方藝術節總監歐利維耶畢（Olivier Py）指出，自己尤其喜愛第3段「附身」，描述一位婦人在確診癌症後離家出走的故事。他說，儘管劇情單純到像一杯白開水，但當劇末婦人駕上機車駛向未知的未來，畫面及韻味佇足其心，也盼未來能把更多台灣佳作帶到亞維儂官方藝術節。

陽光劇團共同總監布哈帝耶（Charles-Henri Bradier）說，王嘉明用了簡單的戲劇語言卻展現出飽滿的情緒堆疊，布袋戲等橋段也可窺見王嘉明生命中的養分從何而來。

巴黎秋季藝術節總監瑪麗寇藍則說，歐洲對於台灣藝術作品的認識，過往多為舞蹈、音樂演出。她稱讚，劇團演員功力強，演出也融入台式元素富有趣味及驚喜，又觸及人類的普世議題。

現年28歲的黃麥可（Michel Huang）是少數的華人觀眾。他說，自己是出生法國的台灣人，聽到熟悉的台語，「超台氣氛」瞬間令他湧上滿滿回憶。他相信，法國觀眾若心中浮現疑問，將會是開啟文化對話的契機。

王嘉明也在首演完畢受訪。他說，作為一個本土的創作者，只要能夠把劇場語言做好，講台灣的題材沒有什麼不好，「不要覺得自己的故事好像很不重要，只要把劇場織度做到厚實，在地一樣可以感動觀眾。」

國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在...
國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在巴黎秋季藝術節首演。圖／兩廳院提供
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國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在...
國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在巴黎秋季藝術節首演。圖／兩廳院提供
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國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在...
國家兩廳院製作、莎士比亞的妹妹們的劇團作品「RE：親愛的人生」於法國28日晚間在巴黎秋季藝術節首演。圖／兩廳院提供
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藝術節巴黎法國

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