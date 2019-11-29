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天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08聯合報 記者　柯意如陳睿中江佩君／即時報導

暖冬終於顯露一些寒意，鍋物控們要趕緊動起來，呼朋引伴相約吃鍋去了！歡樂的假日聚會，當然要選擇有充足的大肉盤、滿滿海鮮、高級和牛.....，要滿足這麼多親朋好友不同需求，就跟著美食老饕們，一起尋找CP值最高又豪華的火鍋吧。

台中「享喫鍋」肉肉銀行600元20盤肉加點讓人驚訝。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖...
台中「享喫鍋」肉肉銀行600元20盤肉加點讓人驚訝。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
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台中「享喫鍋」加點20盤肉600元起 吃不完還可以「存」

台中是火鍋一級戰區，要如何在鍋物老饕雲集的地段勝出，這家有許多部落客推薦的「享喫鍋」，位於台中市西屯路上有家「享喫鍋」，雖然外觀非常低調，但20盤肉只要600元的「肉肉銀行」方案，破盤價格早就讓許多肉肉控口耳相傳已久，不只是多人聚餐時加菜相當划算，吃不下還可以把數量「存起來」，下次開鍋消費時再享用！

台中「享喫鍋」外觀看起來很低調。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
台中「享喫鍋」外觀看起來很低調。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
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台中「享喫鍋」肉肉銀行600元20盤肉加點讓人驚訝。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖...
台中「享喫鍋」肉肉銀行600元20盤肉加點讓人驚訝。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
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一般火鍋店加點一盤肉基本都要百元，大胃王來「享喫鍋」挑戰一次20盤只花600元（限店內食用），一般民眾吃不完還可以分次來慢慢吃，高CP值贏得不少鐵粉推薦，「享喫鍋」內用環境也相當舒適，「肉肉銀行」活動辦法與相關規定可上粉絲團查詢。

台中「享喫鍋」店內環境清爽。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
台中「享喫鍋」店內環境清爽。圖／享喫鍋、Blog：棉花糖的天空 提供
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哪裡吃

享喫鍋

台中市西屯區西屯路二段43-1號

肉肉銀行方案：吃火鍋加購20盤肉600元起

活動如有更動，以店家現場實際公布為準

台北但馬屋微風信義店 和牛放題吃到飽

「但馬屋」在日本約150年歷史，今天介紹的微風信義店內，除了有「日本和牛吃到飽」的涮涮鍋、壽喜燒，還有一系列的套餐組合，是喜歡品嘗高級肉品饕客的高CP值選擇。「但馬屋」精選兵庫、北海道、佐賀等產地的A4、A5黑毛和種和牛擔任主角，有套餐、吃到飽等不同消費方式。其中套餐有黑毛和種三重奏、牛肉春秋三國誌、但馬屋經典三品等3款方案。其中最頂級的「黑毛和種三重奏」，可品嚐到和牛牛背肩、腿肉、前胸等三個部位，共有2、3、5人份可選，每份價格2,400到4,800元。另外兩款套餐的雙人價則自1,600元起。

但馬屋微風信義店，提供和牛套餐、吃到飽等不同方案。記者陳睿中／攝影
但馬屋微風信義店，提供和牛套餐、吃到飽等不同方案。記者陳睿中／攝影
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但馬屋微風信義店，黑毛和種三重奏套餐中，可品嚐到A5和牛牛背肩、腿肉、前胸等部位...
但馬屋微風信義店，黑毛和種三重奏套餐中，可品嚐到A5和牛牛背肩、腿肉、前胸等部位。記者陳睿中／攝影
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但馬屋微風信義店，用餐可以品嚐咖哩飯、壽喜燒飯等主食（依季節調整內容，以現場實際...
但馬屋微風信義店，用餐可以品嚐咖哩飯、壽喜燒飯等主食（依季節調整內容，以現場實際供應狀況為準）。記者陳睿中／攝影
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很受歡迎的「吃到飽」方案，則有神戶牛放題、但馬屋特選放題2種菜單。「神戶牛放題」無限供應神戶和牛前胸、AURORA美國牛背肩、西班牙豬梅花等食材，每人單價1,800元；「但馬屋特選放題」則有伊比利豬梅花、AURORA美國牛背肩等食材，每人900元。不論是套餐或是吃到飽，都可享無限供應的前菜、炸物、主餐、甜點，相當划算。詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

但馬屋微風信義店

台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

神戶牛放題 1800

但馬屋特選放題 900

售價僅供參考，以現場實際公布為準

連鎖店「大魔‧大滿足」鍋物 重量級世界牛豚大賞168盎司

「大魔‧大滿足鍋物」聖誕節推出優惠套餐。圖／大魔‧大滿足鍋物提供
「大魔‧大滿足鍋物」聖誕節推出優惠套餐。圖／大魔‧大滿足鍋物提供
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「大魔‧大滿足鍋物」提供高級肉品套餐，清單項目多到讓人眼花撩亂。圖／大魔‧大满足...
「大魔‧大滿足鍋物」提供高級肉品套餐，清單項目多到讓人眼花撩亂。圖／大魔‧大满足鍋物提供
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如果喜歡吃高等級肉品，獲得網友推薦的「大魔‧大滿足」鍋物，從桃園中壢紅到各地，主打大份量大肉盤套餐、還有重量級海鮮「痛風鍋」，多款湯頭與套餐組合，「大魔‧大满足」鍋物主打豪華套餐，一共集結了28種高等級肉品，菜單整列排開非常驚人，足足有168盎司肉盤吃到過癮！

「大魔‧大滿足鍋物」大份量肉盤相當豪華。圖／大魔‧大滿足鍋物提供
「大魔‧大滿足鍋物」大份量肉盤相當豪華。圖／大魔‧大滿足鍋物提供
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迎接聖誕跨年聚餐高峰期，「大魔‧大滿足」推出「金鉤盃和牛饗宴」海陸豪華套餐，內含澳洲和牛菲力、澳洲和牛紐約客、伊比利梅花豬、匈牙利頂級雪花松版豬、各式海鮮等等，4人餐特價3888元，適合家庭團聚歡慶。若是個人與雙人前往用餐，也有高CP值單人套餐可以選擇，多種湯頭組合，讓火鍋控們都能找到自己想吃的搭配。詳細營業資訊與分店地址可上粉絲團查詢。

哪裡吃

大魔‧大滿足鍋物

板橋店、桃園中壢店、台中中科店

金鉤盃和牛饗宴4人餐3888元

售價與套餐搭配內容僅供參考，請以現場實際公布為準

新北最大「祥富水產沙茶火鍋超市」 想吃什麼自己選

喜歡自己搭配挑選，又希望在預算內吃到高CP的食材，那一定要來「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店品嘗！「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店北部首店，位於新北中和環球購物中心中和店B2，也是目前全台最大店，近180坪、共有220個座位，提供160多種食材，更引進4個活海鮮展示櫃。

中和「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供鮮活的海產。圖／環球購物中心提供
中和「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供鮮活的海產。圖／環球購物中心提供
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中和的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供160多種食材。圖／環球購物中心提供
中和的「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店提供160多種食材。圖／環球購物中心提供
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海鮮由位於前鎮漁港的母公司直送龍蝦、龍虎石斑、活黑盤鮑魚等活海鮮，以純海水養殖，現點現撈現煮，喜歡吃海鮮的民眾不需遠赴漁港，就可以品嚐到合理價位的新鮮海產。根據吃過的網友分享，活海鮮除了煮火鍋還能代客料理，蔬菜和肉類選擇也很充足，還有許多美味手工火鍋料可以選擇，沾醬、加湯都是自助式，雖然是超市型火鍋店面，但整體環境用餐起來相當舒適，不受到套餐搭配限制，可以依照自己預算搭配喜歡的料理，是火鍋超市最吸引饕客之處。詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

中和「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店很寬廣。圖／環球購物中心提供
中和「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店很寬廣。圖／環球購物中心提供
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哪裡吃

「祥富水產沙茶火鍋超市」中和環球店

新北市中和區中山路三段122號B2

高湯沾醬費一人30元(以現場標價為準)、食材依售價

火鍋海鮮神戶牛

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