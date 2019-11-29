GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須拍照打卡

2019-11-29 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



古馳餐廳（GUCCI Osteria Da Massimo Bottura）摘下米其林一星，開幕迄今2年，奪此殊榮，招牌漢堡不僅可口也可愛，展現了搞怪出奇的古馳精神。

GUCCI Osteria坐落在古馳花園（GUCCI Garden）中，為品牌創意總監Alessandro Michele所設計，這裡正是品牌的誕生地，甫摘義大利米其林指南一星殊榮的GUCCI Osteria，距離2018年1月開幕至今僅2年，僅30個座位的餐酒館溫馨、復古且具藝術氣息，品牌首席執行長Marco Bizzari在開幕時就找來有童年交情的米其林三星主廚Massimo Bottura執掌，目前負責料理的主持則是Karime Lopez。

Karime Lopez在墨西哥出生，職涯始於Santi Santamaria的米其林二星餐廳Sant Celoni，隨後履及世界各地分別在丹麥哥本哈根NOMA、日本東京龍吟（Ryugin）、墨西哥Pujol等星級餐館工作，之後移居義大利並開始與Massimo Bottura在Osteria Francescana共事，而有機緣接任GUCCI Osteria主廚，因此她的菜單靈感也來自豐富的國際職涯與美食經驗，摘星後她表示，「我為GUCCI Osteria的全體團隊感到非常開心，他們與我共事已經將近2年了，這獎項是對他們的致敬。」