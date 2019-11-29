第二杯3折！85會員日 12/1、12/2限時2天優惠

2019-11-29 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



歡慶85 Cafe APP會員人數突破42萬人，85˚C在12/1(日)和12/2(一)連續兩天從上午10點到凌晨12點，舉辦85會員日感恩回饋，只要出示85 Cafe APP會員畫面，就可以享有大杯招牌咖啡和中杯豆花系列共6款飲品第2杯3折優惠。

85會員日第2杯3折的飲料包括：大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡，以及中杯豆花奶茶、薑汁豆花(含茶)、黑糖珍珠豆花奶茶和豆花鮮奶茶一共6款，限同品項，不需要兌換點數即可享有第2杯3折，活動限時12/1和12/2兩天，從早上10點到凌晨12點，僅現場購買第2杯、第4杯可以打3折，以此類推，線上訂餐和外送服務無此優惠。

85 Cafe APP上線啟用兩年，會員人數已突破42萬人，會員每次消費滿50元即可獲得一點，累積滿85點，就能晉升為期一年的VIP，VIP人數目前已超過4萬9千人。