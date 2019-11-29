歡慶《玩具總動員》24歲生日！超勵志「女牛仔翠絲」手稿首度釋出

歡慶動畫《玩具總動員》24歲生日，皮克斯近日在官網上釋出一張大合照，照片網羅《玩具總動員》1~4集所有玩具角色，多年來陪伴著許多人成長回憶，讓死忠粉絲熱淚盈匡，直呼太感動了！