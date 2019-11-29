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全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56聯合報 記者羅建怡／即時報導

全台都在搶跨年夜商機，你決定到哪兒？義大世界12/31跨年夜將同往年施放「999秒大型藝術跨年煙火秀」，在跨年煙火開始前，還有全台規模最大的無人機燈光展演秀，400台無人機同時在夜空中變化各種精彩圖騰，表演充滿奇想與歡樂。

義大世界跨年煙火秀是全台指標性的跨年活動，今年為了創新感受，在跨年煙火秀前加碼科技新寵兒「無人機燈光展演秀」，而且一次出動400台無人機，堪稱全台規模最大場，無人機於12/31 23:52~23:58分演出，以夜空為畫布，變化出各類圖樣，敘述在義大遇見幸福的故事，以浪漫氛圍準備迎接2020年。

午夜12點，跨年重頭戲施放999秒大型藝術跨年煙火秀，今年煙火設計講求「最純粹的感動」，將會施放12吋尺玉煙火，數量也是全台跨年史上煙火之最，超大尺寸的煙火彈綻放時震撼感驚人，如同環抱整個夜空，五彩繽紛、明亮動人，彷彿在夜空中盛開出美麗的四季花朵，打造四季更迭的浪漫。另外還有一大亮點，就是採用冷光煙火在夜空詮釋台灣山嵐之美，全長達400米，如同一幅潑墨山水畫，場景壯闊。

此外，跨年前的兩個周末12/21(六)、12/28(六)21:00~22:00義大世界演出再加碼，唯一兩場沉浸式展演秀，採憑券進入義大世界大草坪欣賞，除了有劇團或樂團演出等綜合表演，還有總共長達9分鐘的創意特效煙火及400台無人機燈光展演秀。義大世界購物廣場服務台，以及義大遊樂世界遊客服務中心也可免費索取活動入場券，每人限索兩張。

今年12月31日落在周二，可搭配觀光局秋冬遊補助省荷包。義大皇家酒店與義大天悅飯店有兩天一夜、三天兩夜住房專案，住宿期間含早餐以及跨年自助晚宴，天悅雙人房9,000+10%起、皇家雙人房12,000+10%起，若訂購三天兩夜專案，兩晚最高可折抵2,000元外，訂房時預付房費完成，還可再折抵房費2,000元，等於最高可現省4,000元。義大遊樂世界摩天輪跨年雙人VIP套票組也正式開賣，專案價2,980元。

義大世界跨年煙火秀將施放全台跨年史上最多數量的12吋尺玉煙火 。圖／義大提供
義大世界跨年煙火秀將施放全台跨年史上最多數量的12吋尺玉煙火 。圖／義大提供
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義大世界跨年煙火秀

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