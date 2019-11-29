親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

吐魯番文件: 新疆再教育營「機密外流」的突破新證據？

有練過！98歲退役少將山區迷途 受困2天奇蹟保命

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬

2019-11-29 12:04聯合報 記者楊詩涵／即時報導

將製箱工藝發揮到極致，從奢華品味到生活細節都可以打造箱盒藝術，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於12月初在邁阿密發表運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），精緻時髦的黑色外盒相當醒目，售價上看台幣112萬元，假設購買了一雙3萬左右的精品鞋履，這箱盒的身價就相當於鞋子本身的近40倍。

行李箱專家路易威登在1854年即創製既實用又優雅的行李箱，此後不斷因應交通運輸模式、人們生活型態的變異，打造各式各樣生活所需的箱盒，兼具實用與美感，也有傳承價值。路易威登即將在12月3日於邁阿密舉行的Art Basel中，發表大型的運動鞋行李箱，可收納18雙低筒鞋以及8雙高筒鞋共26雙，最大尺寸分別可達13號、12號，訂製價格未定，官方表示，路易威登致力於將行李箱工藝的經典藝術和當代設計結合，這一款運動鞋行李箱也將成為品牌硬箱的新成員，並象徵製箱技術的遠見與傳承。

而收納單一運動鞋的鞋盒，每只可容納一雙運動鞋，可垂直堆疊或、水平放置，展現奢華鞋盒疊疊樂的居家裝飾性，皮革箱款上有品牌經典Monogram Eclipse，透明玻璃蓋為下掀式，45度斜放的隔板是為方便直立展示收藏珍愛的球鞋；隔板掀起後備有隱藏式抽屜組合，可放置相關配件或備用鞋帶。此款全新鞋盒硬箱和運動鞋行李箱，都將於12月3日在邁阿密Art Basel發表。

隔板掀起後的隱藏式抽屜組合，可放置相關配件或備用鞋帶。
隔板掀起後的隱藏式抽屜組合，可放置相關配件或備用鞋帶。
分享
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
分享
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker）。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker）。圖／LV提供
分享
路易威登運動鞋鞋盒可垂直堆疊或水平放置。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒可垂直堆疊或水平放置。圖／LV提供
分享
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
分享
大型的運動鞋行李箱，可收納18雙低筒鞋以及8雙高筒鞋共26雙。圖／LV提供
大型的運動鞋行李箱，可收納18雙低筒鞋以及8雙高筒鞋共26雙。圖／LV提供
分享
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），售價112萬元。圖／LV提供
分享
路易威登貴賓專屬硬箱展時，所展出的鞋盒硬箱，也可作為裝飾品的展示箱。圖／LV提供
路易威登貴賓專屬硬箱展時，所展出的鞋盒硬箱，也可作為裝飾品的展示箱。圖／LV提供
分享
路易威登運動鞋鞋盒可垂直堆疊或水平放置。圖／LV提供
路易威登運動鞋鞋盒可垂直堆疊或水平放置。圖／LV提供
分享

行李邁阿密

相關新聞

facebook、IG深夜當機「畫面空白無限崩潰」！App更新頻出包更罵聲不斷

2019-11-29 11:30

U值媒／冬季限定 銀杏林落羽松美景大爆發

2019-11-29 11:18

黑洞永遠存在？它們的下場其實是這樣

2019-11-29 11:08

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

最夢幻的巧克力！首屆「粉紅巧克力大賽」冠軍出爐

2019-11-29 01:08

京華城熄燈 沈慶京商場夢暫歇

2019-11-29 00:26

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

鵝肝派有素的？KAFNU餐廳用台灣食材展現新美式料理

2019-11-28 22:41

15m、2.7萬顆LED！全台五星飯店「最高耶誕樹」亮燈了

2019-11-28 21:51

打開就聞到濃濃海鮮味！超狂「牡蠣粉撲」補妝嚇壞路人

2019-11-28 21:42

畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Wong第10場大秀

2019-11-28 21:22

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

採草莓了！大湖草莓園提早開放 9家平日9折優惠

2019-11-28 21:12

京華城熄燈倒數2天 民眾：最怕吃不到「小鬥士德州炸雞」

2019-11-28 21:10

逛累了就吃塊「椿」鬆餅休息 麗晶耶誕購物周將開跑！

2019-11-28 19:51

家中最狂「隱藏武器」！平常是桌子 拆開變球棒＋盾牌

2019-11-28 19:33

超萌牙仙子報到！辦公室療癒小物首選「牙牙家族公仔」

2019-11-28 19:10

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

草莓控冬遊南台灣／部落客帶路 到安平「南泉」好吃好拍

2019-11-28 17:56

草莓控冬遊南台灣／台南夢幻飄雪草莓冰、高雄草莓蛋糕冰配小火鍋

2019-11-28 17:54

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

三星年終送好康 10週年閃耀奇機禮盒太美了

2019-11-28 17:27

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

木村光希的白T恤台灣也有囉 rag & bone客製滿額贈禮

2019-11-28 17:09

全球首間！麥卡倫免稅旗艦店新升級 珍稀酒款獨家販售

2019-11-28 17:07

耶誕節「遊」樂園 穿「紅配綠」入園享優惠

2019-11-28 16:33

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅

2019-11-28 16:03

詮釋天梭新表楊晴眼神超殺 犀利女總裁上身現強大氣場

2019-11-28 15:38

寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27

復古手腕包超可愛！LeSportsac聯名芭比新品12月上市

2019-11-28 15:27

爆棚好口碑 「變變變！MOVE生物體驗展」2019寒假推進第三站台中

2019-11-28 14:42

肯爺Yeezy 「黑魂」星期五回歸 粉絲搶排代購喊破萬元

2019-11-28 14:26

台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01
看更多

熱門文章

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

捧鐵飯碗的機會來囉！台電明年大舉招考700名僱用人員

2019-11-29 10:02

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

【心情點滴】林明進／爸爸媽媽都要走的路

2019-11-28 09:08

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55

寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27

小孟塔羅：雨過天青！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

肯爺Yeezy 「黑魂」星期五回歸 粉絲搶排代購喊破萬元

2019-11-28 14:26

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

麻瓜入學了！哈利波特ＸPANDORA聯名珠寶來燒荷包了

2019-11-28 13:39

美國蘿蔓萵苣受汙染！台灣量販店無販售、餐廳已換國產

2019-11-28 13:13

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅

2019-11-28 16:03

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

【夫妻之間】布衣／白髮趣

2019-11-29 06:00

2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39

Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

2019-11-29 10:47

米其林三星唯一中菜 「新榮記」憑甚麼出線？

2019-11-28 13:44

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top