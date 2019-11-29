LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售價破百萬
將製箱工藝發揮到極致，從奢華品味到生活細節都可以打造箱盒藝術，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於12月初在邁阿密發表運動鞋鞋盒（Boite Sneaker），精緻時髦的黑色外盒相當醒目，售價上看台幣112萬元，假設購買了一雙3萬左右的精品鞋履，這箱盒的身價就相當於鞋子本身的近40倍。
行李箱專家路易威登在1854年即創製既實用又優雅的行李箱，此後不斷因應交通運輸模式、人們生活型態的變異，打造各式各樣生活所需的箱盒，兼具實用與美感，也有傳承價值。路易威登即將在12月3日於邁阿密舉行的Art Basel中，發表大型的運動鞋行李箱，可收納18雙低筒鞋以及8雙高筒鞋共26雙，最大尺寸分別可達13號、12號，訂製價格未定，官方表示，路易威登致力於將行李箱工藝的經典藝術和當代設計結合，這一款運動鞋行李箱也將成為品牌硬箱的新成員，並象徵製箱技術的遠見與傳承。
而收納單一運動鞋的鞋盒，每只可容納一雙運動鞋，可垂直堆疊或、水平放置，展現奢華鞋盒疊疊樂的居家裝飾性，皮革箱款上有品牌經典Monogram Eclipse，透明玻璃蓋為下掀式，45度斜放的隔板是為方便直立展示收藏珍愛的球鞋；隔板掀起後備有隱藏式抽屜組合，可放置相關配件或備用鞋帶。此款全新鞋盒硬箱和運動鞋行李箱，都將於12月3日在邁阿密Art Basel發表。
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