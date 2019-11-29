facebook、IG深夜當機「畫面空白無限崩潰」！App更新頻出包更罵聲不斷

2019-11-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



facebook、Instagram又當機了！自昨天（11月28日）約晚上10點起就傳出許多用戶無法登入或正常PO文的狀態，電腦頁面也很卡，根據facebook當機監測網站DownDetector統計，大量當機狀況出現在昨晚10點至今天凌晨2點，傳出災情的地區包括美國東西岸、西歐地區、東南亞、日本等，Instagram甚至跑到Twitter發布聲明「我們知道有些用戶無法使用facebook家族的App，正在努力盡快恢復正常」，大約凌晨4點時Instagram發文公告「我們回來了」。

雖然目前已陸續修復，但仍有美國、菲律賓等地的用戶持續卡頓中。facebook至今未公布本次當機的主要原因，但根據外媒報導，可能是facebook的中央軟體系統（central software systems）出包。