facebook、IG深夜當機「畫面空白無限崩潰」！App更新頻出包更罵聲不斷
facebook、Instagram又當機了！自昨天（11月28日）約晚上10點起就傳出許多用戶無法登入或正常PO文的狀態，電腦頁面也很卡，根據facebook當機監測網站DownDetector統計，大量當機狀況出現在昨晚10點至今天凌晨2點，傳出災情的地區包括美國東西岸、西歐地區、東南亞、日本等，Instagram甚至跑到Twitter發布聲明「我們知道有些用戶無法使用facebook家族的App，正在努力盡快恢復正常」，大約凌晨4點時Instagram發文公告「我們回來了」。
雖然目前已陸續修復，但仍有美國、菲律賓等地的用戶持續卡頓中。facebook至今未公布本次當機的主要原因，但根據外媒報導，可能是facebook的中央軟體系統（central software systems）出包。
facebook、Instagram深夜當機已經不是頭一遭，3月、7月、10月底都出現過全球大當機，讓網友頻頻崩潰；事實上facebook近期的App版本更新也被用戶罵翻，許多人更新後不斷出現閃退、無法登入、無法留言、錯誤顯示等狀況一大堆，甚至連Messenger或用facebook登入的遊戲都打不開，雖然facebook陸續推出新版更新，依舊解決不了問題，留言區用戶罵成一片，建議使用者最好先將手機或行動裝置的應用程式自動更新切換為手動，等版本較穩定後再更新，更新前也別忘了先爬一下文。
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