黑洞永遠存在？它們的下場其實是這樣

2019-11-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



黑洞迷眾多，新書《科幻小說不是亂掰的》（時報出版）談許多黑洞知識，指出黑洞其實不會永遠存在，它們會發射出小量輻射，並完全蒸發消失。

書中指出，英國物理學家史蒂芬．霍金於1974年發表黑洞透過霍金輻射（Hawking radiation）蒸發。霍金輻射提出，當成對的正與負的虛擬粒子會在接近事界的地方突然存在，通常它們會消滅對方，因為它們很接近黑洞，所以無法履行它們的婚姻關係而被迫分開。它們其中之一會被捉進事界裡，而另一個會逃進太空。

根據這說法，掉進黑洞裡的粒子帶有負能量，所以會減少黑洞的質量，而造成蒸發。當黑洞吸下一個負能量的粒子，它同時也吸進負質量。而在物理學裡的大多事物的關鍵是大小。越小的黑洞會越快失去能量。當它在縮小時，它的溫度會不斷上升，直到爆炸。或者它可能就是會逐漸消失。

書中指出，技術上來說，當潛在能量從黑洞（正能量）蒸發時，它一定會被儲存在黑洞的潛在能量所抵銷，以保留在宇宙裡的所有能量。這種減少說明了為什麼它要稱為負能量。這是一種數學。

書中說，一個在蒸發的黑洞可能也是件好事，因為它可以將能量放射回宇宙中，所以基本上它可以被視為一種能源。