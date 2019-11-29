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連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04聯合報 記者徐力剛／即時報導

被譽為「全球最長的黑色購物節」11月25日開跑，今日活動進入第5天，首度加碼推出「生鮮類」商品下殺折扣，如牛小排、大西洋鮭魚等，但仍救不了現場買氣，以內湖店來說，清晨不僅排隊人潮稀落，前來搶購「黑五限定」優惠商品民眾也明顯減少許多。

今日「黑五優惠」品項中，平時最受民眾喜愛的生鮮食品，包括「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」特價每公斤389元；「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」原價每公斤999元，每公斤現折110元，換算下來現場價每公斤只要889元。

家電部分「三星 82吋4K QLED連網智慧型電視」原價179,999元，現折40,000元，特惠價139,999元，約下殺77折；「BALMUDA 空氣清淨機」原價12,999元，折扣3,000元，現場價9,999元；「BOSE 兩件式家庭劇院組」優惠價26,999元；居家必備的「+-0正負零 DC直流循環扇」則祭出83折優惠，下殺2,499元；「BALMUDA 蒸氣烤麵包機」原價7,899元，折扣1,500元，優惠價6,399元。

現場奢侈品推出「24Ｋ黃金元寶擺飾」原價114,435元，折扣18,000元，優惠價96,435元；「BRITA 德國科技濾水壺3.5公升+MAXTRA PLUS濾芯」折扣900元，現場價1,999元；「天地合補 龜鹿雙寶飲」原價1,469元，折扣380元，優惠價1,089元。

今年黑色購物節首度延長至7天舉行，整體來說，人潮、買氣皆不如預期熱烈，明天開始進入倒數兩天決戰，加上適逢假日檔期，今年「黑五」神話是否能夠延續？端看明、後兩天買氣。

「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」特價每公斤389元。圖/取自臉書社團《COSTCO...
「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」特價每公斤389元。圖/取自臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》
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「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」黑五限定優惠開跑。圖/取自臉書社團《COST...
「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」黑五限定優惠開跑。圖/取自臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》
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黑色購物節德國空氣清淨機

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