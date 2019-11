《2019 Melon音樂獎》本周六登場 MyMusic獨家直播

圖/MyMusic 提供 分享 facebook 韓國樂壇年度盛事Melon Music Awards 2019(2019 MMA)頒獎典禮將於11/30(六)在首爾高尺天空巨蛋舉行。MyMusic宣布連續第三年取得官方合作授權,為台灣唯一直播單位。只要下載MyMusic APP並登入會員,11/30(六)下午5點起,就可零時差收看MMA紅毯星光大道及頒獎典禮實況,讓抽不開身前往現場的粉絲能即時同步欣賞典禮盛況,觀看直播的會員還可再抽1,000元旅遊金。

主辦單位韓國音樂網「Melon」陸續公布確認出席藝人名單,包括在2018 MMA帶來華麗震撼舞台表演的BTS防彈少年團、近期發行新曲的人氣女團MAMAMOO、大勢搖滾樂團Jannabi、音源串流媒體播放次數破億的女歌手請夏、橫掃音源排行榜的實力派女歌手Heize等,粉絲期待度與討論熱度持續提升。MyMusic今年也推出2019MMA編輯室特別企劃,收錄KPOP熱門歌單和深度剖析,包括卡司看點、戰力預測、現場LIVE直擊等,週週報導2019 MMA最新資訊與暖身歌單,讓粉絲掌握最完整資訊。

眾所矚目的「十大藝人」已公開票選結果。BTS、EXO、MAMAMOO三團不意外的獲得前三,太妍和Jannabi則緊接在後,而請夏、Heize、臉紅的思春期、張凡俊、M.C the MAX等音源強者也進入十大之列。在入圍名單方面也相當精彩,尤以成員個人作品在內共獲6項提名的EXO和BTS防彈少年團成績最亮眼,其次是入圍5項的Busker Busker主唱張凡俊。其他入圍亮點還有:橫掃各大新人獎的ITZY、最強幕後助攻Giriboy、K歌天后Ben和信聽愛豆WINNER,四組人馬都分別獲得3項提名。

作為韓國當地最大規模的串流媒體音樂獎,MMA透過平台用戶的「聽歌數據」、「粉絲投票」與「專家評選」等綜合考量下來決定得獎名單,出席歌手的表演舞台皆創造話題討論熱度,今年又將會帶給粉絲什麼驚喜,11/30(六)鎖定MyMusic APP直播即將揭曉!

 MyMusic 2019 MMA活動網頁:

www.mymusic.net.tw/event/2019melonmusicawards

 MyMusic 2019 MMA必聽攻略: https://www.mymusic.net.tw/topic/2019MMA

 2019 MMA宣傳影片中文版: https://youtu.be/7lkN2rVAOQI



《MMA 2019完整入圍名單》

年度藝人:

BTS、EXO、MAMAMOO

太妍、Jannabi、請夏

Heize、臉紅的思春期

張凡俊、M.C the MAX

年度專輯:

《LOVE SHOT》EXO

《MAP OF THE SOUL:PERSONA》BTS

《航行SAILING》AKMU

《傳說Legend》Jannabi

《四月, 花》CHEN (EXO)

《思春期集1花氣息》臉紅的思春期

《Our love is great》白藝潾

《張凡俊3輯》張凡俊

《Circular》M.C the MAX

《180˚》Ben

年度單曲:

〈Boy With Luv ft. Halsey〉BTS

〈Love Shot〉EXO

〈笨蛋twit〉華莎 (MAMAMOO)

〈MILLIONS〉WINNER

〈四季〉太妍

〈for lovers who hesitate〉Jannabi

〈Gotta Go〉請夏

〈屋塔房Rooftop〉N.Flying

〈DALLA DALLA〉ITZY

〈綠燈Traffic Light〉Paul Kim

〈Karaoke〉張凡俊

〈只有我,春天〉臉紅的思春期

〈淚崩After You've Gone〉M.C the MAX

〈bad guy〉Billie Eilish

〈點播歌 ft. SUGA(BTS)〉李素羅

〈那時很好The Day Was Beautiful〉Kassy

〈你的消息Your regards〉宋荷藝

〈是酒的問題啊Drunk On Love〉張慧珍&尹敏洙

〈180度〉Ben

〈Fire up〉Woody

年度新人:

TXT、X1、ITZY、HYNN朴惠媛、Cherry Bullet

Hot Trend(單飛藝人):

河成雲

AB6IX

姜丹尼爾

金在奐

全昭彌

網友人氣獎:

BTS、EXO、WINNER

MAMAMOO、TWICE、Red Velvet

太妍、Jannabi、朴孝信、李素羅

抒情:

〈Four Season〉太妍

〈綠燈Traffic Light〉Paul Kim

〈180度〉Ben

〈那時很好The Day Was Beautiful〉Kassy

〈淚崩After You've Gone〉M.C the MAX

舞曲(男):

〈Boy With Luv ft. Halsey〉BTS

〈Love Shot〉EXO

〈Universe星的語言〉旼炫 (NU’EST)

〈Home〉SEVENTEEN

〈MILLIONS〉WINNER

舞曲(女):

〈Gotta Go〉請夏

〈gogobebe〉MAMAMOO

〈太陽Sunrise〉GFRIEND

〈FANCY〉TWICE

〈DALLA DALLA〉ITZY

嘻哈饒舌:

〈酒很甜LOVEDRUNK ft. Crush〉EPIK HIGH

〈Kill This Love〉BLACKPINK

〈DDING (Prod. By GIRIBOY)〉Jvcki Wai等人

〈Snow (Prod. GIRIBOY)〉Lil tachi & HOTCHKISS

〈Band〉CHANGMO, Hash Swan等人

R&B靈魂:

〈We don’t talk together ft. Giriboy〉Heize

〈Maybe It's Not Our Fault〉白藝潾

〈春ft. Sandara Park〉朴春

〈很壞NAPPA〉Crush

〈首爾夜 ft. Beenzino〉URBAN ZAKAPA

搖滾:

〈FREEDOM〉AKMU

〈曾經幸福的那些日子days gone by〉DAY6

〈屋塔房Rooftop〉N.Flying

〈戀人〉朴孝信

〈Karaoke〉張凡俊

獨立:

〈問候You&I〉MeloMance

〈To You My Light ft. Lee Raon〉MAKTUB

〈Fire up〉Woody

〈幸福〉OVAN

〈女朋友〉HAEUN&YOSEP

Trot演歌:

〈Love Tonight〉洪真英

〈無名俳優〉宋佳人

〈木浦線緩行列車〉張允瀞

〈Here〉洪子

〈愛的信號燈〉張多景

OST:

〈Remember Me〉Gummy《德魯納酒店》

〈Speechless〉Naomi Scott《阿拉丁》

〈擺動的花朵中我嗅到你髮香〉張凡俊《浪漫的體質》

〈We all lie〉河珍《天空之城》

〈Sunflower〉Post Malone, Swae Lee《蜘蛛人:新宇宙》

POP(西洋):

〈bad guy〉Billie Eilish

〈7 rings〉Ariana Grande

〈Señorita〉Shawn Mendes, Camila Cabello

〈I’m so tired…〉Lauv , Troye Sivan

〈I Don’t Care〉Ed Sheeran, Justin Bieber