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五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11聯合報 記者陳睿中／即時報導

在鐵板料理界有40餘年經歷的謝樂觀，近期結合「無奶油烹調」、「五行食補」等養生概念，於大直創立「Iron Chef 鐵板教父謝樂觀」鐵板料理餐廳，除了室內空間以藝術品點綴，還大量運用在地食材、花卉入菜，設計了季節一口香、主廚美國沙朗牛肉捲、包種茶炒飯等菜色，帶來另一種鐵板料理的型態。

資歷豐富的謝樂觀，過去曾創辦三太、大方等知名鐵板燒餐廳，被許多人譽為「鐵板教父」，也因為擁有中醫世家的背景，因此謝樂觀在料理中融入陰陽五行、食補等觀念，以及「口感五感」、「味覺五味」、「食物五色」等概念，出菜也會順應季節，搭配食物屬性調理。

店內共提供3款套餐，售價2,300～5,000元不等。招牌的開胃前菜「季節一口香」，以澎湖絲瓜為底，再以野薑花、紫蓮花為瓣，並以葡萄作為花蕊，帶有花果的清香與脆口感。「綠拿鐵」則是以羽衣甘藍搭配綠色蔬菜、堅果與椰奶調製。亦還有乾燒尋蕈菇、五行沙拉等餐點。

前菜部份，以日本廣島蚵仔為主角的「廣島鮮蚵」，僅有單面上粉，藉由食材與鐵板加熱特性，呈現多重的口感。另外還有強調原味的明蝦，以及外皮煎至「恰恰」的鱈魚下巴。

主餐共三種選擇。將沙朗牛肉片煎到7～8分熟再裹料的「主廚美國沙朗牛肉捲」共有3種內餡，分別為香椿與剝皮辣椒、飛魚卵與葡萄、蕃茄起司。其中剝皮辣椒來自花蓮，辛辣口感配上香椿香氣，為牛肉帶來另一種刺激感。至於飛魚卵與葡萄，則是在鹹香中增添水果酸甜。其他還有「黃金雪花豬、香嫩烤春雞、紐西蘭羊排」或「南非黃金玫瑰龍蝦、香嫩烤春雞、黃金雪花豬肉捲」等兩種主餐。

擔任配菜的「包種茶炒飯」，選用坪林包種茶、台東長鮮米，搭配堅果與蔓越莓翻炒而成，口感與滋味特殊。至於「蔬菜麵」，其實是刨絲的大白菜，藉此達到解熱、清腸胃的效果。謝樂觀也與蔡依珊的「炆久之芯」合作，選用以北海道紅豆萃取的「滴紅豆」紅豆水作為單點飲品，微澀的溫醇口感，可作為海鮮與肉品之間的轉折。

相較於時下重視擺盤的鐵板料理，謝樂觀的料理其實外觀相對樸實、單調一些。但為了達到養生效果，謝樂觀料理牛肉時不添加油，僅以牛肉本身的油脂烹調；香嫩烤春雞也是選用台灣產的法國普桑雞，除了玫瑰鹽外，不添加任何調味，許多種食材與調理手法，也是直接品嚐原型、原味，並且具有養生意義，因此累積不少老顧客。在烹調過程中，還可聽見謝樂觀不斷講解各種食材的功效，成為不同的嘗味樂趣。

廣島鮮蚵、明蝦、鱈魚下巴，都可以嘗得到食材原味。記者陳睿中／攝影
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選用坪林包種茶、台東長鮮米，搭配多種堅果與蔓越莓翻炒而成的「包種茶炒飯」。記者陳...
選用坪林包種茶、台東長鮮米，搭配多種堅果與蔓越莓翻炒而成的「包種茶炒飯」。記者陳睿中／攝影
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僅以玫瑰鹽調味的「香嫩烤春雞」。記者陳睿中／攝影
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店內選用炆久之芯的「滴紅豆」紅豆水作為單點飲品。記者陳睿中／攝影
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用羽衣甘藍、堅果、椰奶製作的「綠拿鐵」。記者陳睿中／攝影
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以鹿角靈芝與金桔沖泡而成的養生茶。記者陳睿中／攝影
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「主廚美國沙朗牛肉捲」共有3種不同的內餡口味。記者陳睿中／攝影
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添加甜菜根、山楂、無花果的「美人甜菜汁」。記者陳睿中／攝影
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以大白菜刨絲製成的蔬菜麵。記者陳睿中／攝影
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鐵板料理界有40餘年經歷的謝樂觀，曾創立三太、大方等知名鐵板燒餐廳。記者陳睿中／...
鐵板料理界有40餘年經歷的謝樂觀，曾創立三太、大方等知名鐵板燒餐廳。記者陳睿中／攝影
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澎湖絲瓜搭配野薑花、紫蓮花與葡萄的前菜「季節一口香」。記者陳睿中／攝影
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廣島紐西蘭海鮮

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