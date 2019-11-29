最夢幻的巧克力! 首屆「粉紅巧克力大賽」冠軍出爐

2019-11-29 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



世界第四種巧克力「Ruby紅寶石巧克力」你吃過嗎?為了讓這款散發天然份紅色的夢幻巧克力更廣為人知，德麥食品與百樂嘉利寶集團舉辦首屆粉紅巧克力大賽。經過數個月激烈的競爭，今天蛋糕專業組由華航諾富特的何文正師傅獲得冠軍，手工巧克力組及巧克力麵包組分別由君悅酒店廖婷玉師傅以及新板希爾頓盧宜亨師傅獲得第一名，巧克力常溫伴手禮則由四分之三法式甜點店的何憶玲師傅奪冠。

德麥食品總經理吳文欽表示，百樂嘉利寶集團在2017年發表「紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)」，2019終於獨家代理引進台灣，為產業帶來可觀的業績，這次的比賽從5月份就開始籌畫，也期待藉此讓烘焙界一起共襄盛舉、創造話題，共同推廣這款擁有獨特莓果風味的巧克力。

這一次競賽從初選到決選，共計吸引超過200件作品參與，同時評審團也邀請包括吳寶春師傅、兩次獲得世界甜點大賽優勝的主廚山本隆夫、四星級米其林自由甜點主廚平塚牧人，與中華穀類食品工業技術研究所施坤河所長等人共同領軍的評審陣容，堪稱台灣烘焙史上最精彩的賽事。比賽共分成6組進行賽事，其中「紅寶石巧克力蛋糕組」共分為「專業組」、「學生組」以及「高手在民間組」，專業組競賽另設「紅寶石巧克力麵包組」、「紅寶石手工巧克力組」與「紅寶石巧克力常溫伴手禮組」，力邀各界一同展現創意。