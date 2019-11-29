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最夢幻的巧克力! 首屆「粉紅巧克力大賽」冠軍出爐

2019-11-29 01:08聯合報 記者張芳瑜／即時報導

世界第四種巧克力「Ruby紅寶石巧克力」你吃過嗎?為了讓這款散發天然份紅色的夢幻巧克力更廣為人知，德麥食品與百樂嘉利寶集團舉辦首屆粉紅巧克力大賽。經過數個月激烈的競爭，今天蛋糕專業組由華航諾富特的何文正師傅獲得冠軍，手工巧克力組及巧克力麵包組分別由君悅酒店廖婷玉師傅以及新板希爾頓盧宜亨師傅獲得第一名，巧克力常溫伴手禮則由四分之三法式甜點店的何憶玲師傅奪冠。

德麥食品總經理吳文欽表示，百樂嘉利寶集團在2017年發表「紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)」，2019終於獨家代理引進台灣，為產業帶來可觀的業績，這次的比賽從5月份就開始籌畫，也期待藉此讓烘焙界一起共襄盛舉、創造話題，共同推廣這款擁有獨特莓果風味的巧克力。

這一次競賽從初選到決選，共計吸引超過200件作品參與，同時評審團也邀請包括吳寶春師傅、兩次獲得世界甜點大賽優勝的主廚山本隆夫、四星級米其林自由甜點主廚平塚牧人，與中華穀類食品工業技術研究所施坤河所長等人共同領軍的評審陣容，堪稱台灣烘焙史上最精彩的賽事。比賽共分成6組進行賽事，其中「紅寶石巧克力蛋糕組」共分為「專業組」、「學生組」以及「高手在民間組」，專業組競賽另設「紅寶石巧克力麵包組」、「紅寶石手工巧克力組」與「紅寶石巧克力常溫伴手禮組」，力邀各界一同展現創意。

百樂嘉利寶集團中國區總經理張家淇指出，紅寶石巧克力是繼黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力後，第四種獨一無二的巧克力。它嚐起來酸中帶甜，又具有果香，和市面上原有的巧克力都不一樣。因此它很符合近年來人們注重健康、甜味降低的口感與風格，Ruby紅寶石巧克力可算是劃時代的產品。繼日本、澳洲、中國之後，台灣是亞洲第四個Ruby紅寶石巧克力登場的國家。

(左起)巧克力專業組冠軍-台北君悅酒店廖庭玉、蛋糕專業組冠軍-台北諾富特華航桃園...
(左起)巧克力專業組冠軍-台北君悅酒店廖庭玉、蛋糕專業組冠軍-台北諾富特華航桃園機場飯店何文正、伴手禮組冠軍-四分之三法式甜點何憶玲、麵包專業組冠軍-新板希爾頓飯店盧怡亨。圖／德麥食品提供
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RUBY紅寶石巧克力創意產品，包括洋裝、寶石與高跟鞋。圖／德麥食品提供
RUBY紅寶石巧克力創意產品，包括洋裝、寶石與高跟鞋。圖／德麥食品提供
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蛋糕專業組冠軍作品-迷迭香鳳梨巧克力慕斯蛋糕。圖／德麥食品提供
蛋糕專業組冠軍作品-迷迭香鳳梨巧克力慕斯蛋糕。圖／德麥食品提供
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巧克力甜點伴手禮

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