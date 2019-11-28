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東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43聯合報 記者魏妤庭／即時報導

高雄冬季國際旅展11月29日開跑，台灣虎航同步推出優惠，包含日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等，全線促銷單程未稅699元起，民眾現場購買票9折起。另明（2020）年1月3日開航桃園飛首爾仁川航線，同步線上開賣明年夏季航班。

台灣虎航於高雄國際旅展（11/29~12/2）期間同步推出線上旅展促銷活動，2019年11月29日早上10點到2019年12月2日晚上11點59分間，日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等皆享有優惠，最低單程未稅699元起，等於來回不用1,500元就可以買到。

此外，台灣虎航在高雄旅展期間推出一日機師活動，民眾可以小試伸手看是否有當機師的天份，達到指定分數還可以得到指定航點來回機票或只送不賣的紀念商品，每天限定場次開放虎迷體驗，預計將送出16張來回機票及紀念商品。若是消費者在旅展現場購票，還有機會再享有9折優惠。

除了旅展優惠活動外，台灣虎航在2020年1月3日開航桃園飛首爾仁川機場，初期每周3班，自夏季班表改成7班。另高雄出發的大阪、名古屋航線，夏季班表從每周2班改為每周3班。目前日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等共23個航點、30條航線，提供旅客選擇。

台灣虎航推出多個航點優惠，單程未稅最低699元起。記者魏妤庭／攝影
台灣虎航推出多個航點優惠，單程未稅最低699元起。記者魏妤庭／攝影
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台灣虎航旅展韓國

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